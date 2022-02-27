إحالة 4 لـ«الجنايات».. سحلوا مواطنا حتى الموت لسرقته

أمرت نيابة شرق القاهرة، اليوم الأحد، إحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بسحل مواطن حتى الموت خلال قيادتهم «توك توك» لسرقة هاتفه.

بدأت تفاصيل الواقعة، عندما حاول 4 عاطلين، التخطيط لسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين خلال سيره على الطريق الدائري في منطقة المرج، وعقب وصول المتهمين إلى مسرح الجريمة، وجدوا المجني عليه يتحدث في الهاتف المحمول خلال سيره في الشارع، فسار قائد توك توك بجانبه، وحاول سرقة هاتفه.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليه حاول مقاومتهم إلا أن أحدهم شد الهاتف المحمول من المجني عليه بشدة، فوقع على الأرض، وتم سحله لمسافة طويلة، وخلال مقاومته لهم، وقع أسفل المركبة، وبعدها تدخل باقي المتهمين، ونجحوا في الاستيلاء على الهاتف من المجني عليه.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين وخلال هروبهم من المكان بسرعة عالية، انقلب بهم التوك توك، ونجح الأهالي في السيطرة عليهم وضبطهم، واتصل الأهالي بالشرطة التي حضرت على الفور، وتم ترحيلهم إلى قسم شرطة المرج.