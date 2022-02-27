الأحد 27 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة 4 لـ«الجنايات».. سحلوا مواطنا حتى الموت لسرقته

حبس
حبس

أمرت نيابة شرق القاهرة، اليوم الأحد، إحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بسحل مواطن حتى الموت خلال قيادتهم «توك توك» لسرقة هاتفه.

بدأت تفاصيل الواقعة، عندما حاول 4 عاطلين، التخطيط لسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين خلال سيره على الطريق الدائري في منطقة المرج، وعقب وصول المتهمين إلى مسرح الجريمة، وجدوا المجني عليه يتحدث في الهاتف المحمول خلال سيره في الشارع، فسار قائد توك توك بجانبه، وحاول سرقة هاتفه.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليه حاول مقاومتهم إلا أن أحدهم شد الهاتف المحمول من المجني عليه بشدة، فوقع على الأرض، وتم سحله لمسافة طويلة، وخلال مقاومته لهم، وقع أسفل المركبة، وبعدها تدخل باقي المتهمين، ونجحوا في الاستيلاء على الهاتف من المجني عليه.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين وخلال هروبهم من المكان بسرعة عالية، انقلب بهم التوك توك، ونجح الأهالي في السيطرة عليهم وضبطهم، واتصل الأهالي بالشرطة التي حضرت على الفور، وتم ترحيلهم إلى قسم شرطة المرج.

نيابة شرق القاهرة سحل سرقة توك توك عاطلين

رئيس التحرير

وائل لطفي

على أهبة الاستعداد

الأكثر قراءة

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 .. وفضلها

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

«لا مجال لأي واسطة».. «الأوقاف» تنشر تحذيرًا مهمًا بشأن وظائف الأئمة والعمال

مصدر بـ«التعليم»: لن يضار أى طالب تأخر فى تسجيل استمارة الثانوية الإلكترونية

بتكلفة 100 مليار دولار.. وزير الري يكشف خطة الحكومة لمواجهة التحديات المائية

على قيد الحياة.. وزيرة الهجرة تكشف حقيقة وفاة طالبة مصرية فى أوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بايدن - بوتين.. أجندة عسكرية طويلة المدى

د.أحمد الخميسى

روسيا أوكرانيا حرب صغيرة أم كبيرة؟

ماجد حبته

حسابات «بوتين» فى الخارج!

علي سعدة

مسئولية القلم

د. منى حلمى

التنمر ضد الاختلاف والثالوث المُجرم لخلق سعودية وهابية سلفية بديلة

صفاء النجار

طبق فوتشينى ساخن لضحايا الحرب

سارة شريف

الرسالة والمُسيرة

سمر عادل

بعد بدء مرحلة جديدة فى الصراع الروسى الأوكرانى.. ماذا سيكون حال الاقتصاد؟

صور

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تشييع جنازة الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى صور

افتتاح معرض الزهور

محطة تل أبيب

المزيد

جندي إسرائيلي يعلن استعداده للتطوع في «حرب أوكرانيا»

وضع علامة «IL».. خطوات إسرائيل لنقل جاليتها خارج أوكرانيا

«التحرير الفلسطينية» تحذر من مخطط إسرائيلى لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة الغربية