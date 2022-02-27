الأحد 27 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن: تسهيل عبور 100 مواطن من أوكرانيا

وزارة الخارجية الاردنية
وزارة الخارجية الاردنية

أعلن الأردن تسهيل إجراءات عبور ودخول 100 أردني، على المعابر الحدودية بين أوكرانيا والدول المجاورة لها حيث يتواجد عليها موظفو السفارات.

وأشارت وزارة الخارجية الأردنية، في بيانٍ، إلى تسهيل عبور 44 مواطنًا على الحدود مع رومانيا، و25 مواطنًا على الحدود مع بولندا، و13 مع هنغاريا، و11 مع سلوفاكيا، بالإضافة إلى 7 مواطنين على الحدود مع مولدوفا.

وأكدت تأمين المواطنين الأردنيين بجميع أشكال المساعدة والدعم اللازمين، وتوفير الخدمات الضرورية لهم، والاطمئنان على سلامتهم وأحوالهم، والعمل على تسهيل عودتهم إلى المملكة. 

الأردن مواطن أردني أوكرانيا المعابر الحدودية موظفو السفارات رومانيا المركز الوطني الأردني لإدارة الأزمات

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