الأحد 27 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم يعلن جدول ورش عمل بنك المعرفة بأول أسبوع من مارس (صور)

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للطلاب الجامعيين والباحثين وأعضاء هيئة التدريس، الجدول الأسبوعي لورش عمل بنك المعرفة المصري المجانية للفترة من 1 مارس حتى 7 مارس.

ونشر وزير التربية والتعليم عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رابط جميع ورش عمل بنك المعرفة المصري: https://www.ekb.eg/ar/events.

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تستمر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، فى تلقي طلبات تسجيل المعلمين المرشحين للترقي ، لعام 2020/2021، في محافظات مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء.

حيث يبلغ عدد المعلمين المرشحين للترقي أكثر من 70000 معلم، على مستوى الجمهورية.

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ووفقا للجدول الذي أعدته وزارة التربية والتعليم، بدأ التسجيل أمس السبت ويستمر حتى غدا الإثنين، في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويمكن للمعلمين الراغبين فى الترشح للترقى لعام 2020-2021، يسجلون عبر منصة "المعلم" للتدريب عن بعد، عبر الرابط التالي: http://www.pat.edu.eg/platform/

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وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، إن الوزارة، بقيادة الدكتور طارق شوقي، نجحت في الحصول على موافقة الحكومة باستثناء المعلمين من قرار وقف الترقيات، مشيرًا إلى أنه تم تطوير ورقمنة ملف الترقي للمعلمين المرشحين للترقى لعام 2020/2021 والذي يبلغ عددهم أكثر من 70000 معلم، وذلك تيسيرًا على  المعلمين المستهدفين للترقي عن طريق إتاحة منصة "المعلم" للتدريب عن بعد التابعة للأكاديمية المهنية للمعلمين للبرنامج الرقمي، للحصول على شهادة الصلاحية بشقيه (معلم ومعلم أول) و(معلم أول أ ومعلم خبير).

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وأضاف نائب الوزير، إن الإدارة العامة للمعلومات بالأكاديمية صممت البرنامج الرقمي للتمكين المهني للمعلمين المرشحين للترقي 2020 – 2021، وفقًا للحقائب التدريبية والأنشطة التربوية التي تم إعدادها مسبقًا بواسطة متخصصين بالأكاديمية المهنية للمعلمين، وبعض الخبراء من التربويين وأساتذة الجامعات التي تمت الاستعانة بهم.

وتناشد الأكاديمية المهنية للمعلمين، أعضاء هيئة التعليم على التسجيل والحجز في المواعيد المحددة بالجدول، المرفق بالبيان، وذلك للتيسير على  المعلمين المستهدفين، وأهمية قراءة الإرشادات الموجودة على المنصة والتواصل مع الدعم الفني لفرع الأكاديمية التابع له بمحافظته في حال واجهتهم أي صعوبات.

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وائل لطفي

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