ترامب: بوتين أثبت ذكاءه عن القيادة الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثبت نفسه كقائد "ذكي" في الموقف مع أوكرانيا، أما القيادة الأمريكية الحالية فعلى العكس من ذلك، "غبية".

وأضاف ترامب في كلمة أمام مؤيديه: "المشكلة ليست فيما إذا كان بوتين ذكيا أم لا. إنه ذكي بالطبع. المشكلة الحقيقية هي أن قادتنا أغبياء، وأغبياء للغاية".

ووفقا للرئيس الأمريكي السابق، الذي بثت كلمته قناة Newsmax، قرر بوتين شن عملية خاصة في أوكرانيا بعد أن شهد "انسحابا مثيرا للشفقة" للقوات الأمريكية من أفغانستان.

في الوقت نفسه، وصف ترامب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بأنها "فظاعة ما كان يجب أن تحدث على الإطلاق".

صباح يوم الخميس 24 فبراير، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين، في كلمة متلفزة للمواطنين الروس، إن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية"، لمساعدة سكان دونباس.

وعلى صعيد آخر، قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى، للصحفيين إن الدول الغربية تدرس إمكانية اتخاذ إجراءات تقييدية إضافية ضد البنك المركزي الروسي، وستنجزها خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف: "هناك إجراءات أخرى يمكننا اتخاذها بخصوص البنك المركزي. ستعرفون ذلك لاحقا. ما زلنا بصدد الانتهاء من إجراءات تنفيذ العقوبات ضد البنك المركزي الروسي. قد تتعلق بحركة الأموال وبالأصول".

وتابع المسؤول: "المهمة هي تقويض قدرة البنك المركزي الروسي على حماية الروبل. نحن ملتزمون بفكرة اتخاذ تدابير ضد البنك المركزي، لأنه أهم مؤسسة مالية. نخطط لفرض واتخاذ إجراءات جماعية حتى لا تتمكن روسيا من استخدام احتياطيات البنك المركزي لدعم عملتها من أجل تقويض تأثير عقوباتنا".

وفي وقت سابق، اتفقت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، وكذلك الاتحاد الأوروبي، على فرض قيود على البنك المركزي الروسي".

وجاء في بيان صدر عنها: "اتفقنا على اتخاذ إجراءات تقييدية من شأنها أن تمنع البنك المركزي لروسيا الاتحادية من استخدام احتياطياته الدولية بطريقة تقوض فعالية عقوباتنا".