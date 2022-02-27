الأحد 27 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أنباء عن سماع دوى انفجارين بالعاصمة الأوكرانية كييف

أوكرانيا
أوكرانيا

 أفادت تقارير إخبارية بأنه تم سماع دوي انفجارين كبيرين في ساعة مبكرة اليوم الأحد بالعاصمة الأوكرانية "كييف".

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية -التي أوردت النبأ- أنه يبدو أن أحد هذين الانفجارين وقعا على بعد حوالي 20 كيلومترا من وسط مدينة كييف.

وقالت الشبكة الأمريكية إن الانفجار الثاني هز الجزء الغربي من كييف، وأشارت إلى أنه جاء من الجزء الجنوبي الغربي للمدينة في اتجاه ثاني أكبر المطارات هناك، و لكن لم ترد تفاصيل فيما يتعلق بهذا الشأن.

 وعلى صعيد آخر، أعلنت هيئة أركان الجيش الفرنسي أن أكثر من 9500 جندي فرنسي تمت تعبئتهم بشكل مباشر أو و ضعهم في حالة تأهب في إطار التحركات التي تأتي ردا على الغزو الروسي لأو كرانيا.

وقالت هيئة الأركان لوكالة فرانس برس "سوف يكون لدينا أكثر من 1500 جندي فرنسي يشاركون بشكل مباشر في مهمات لتعزيز وضعية حلف شمال الأطلسي على الخاصرة الشرقية".

وسوف يتم نشر حوالى 500 جندي في رومانيا، إضافة إلى 300 جندي موجو دين بالفعل في إستونيا، حيث سوف يُرافق نحو مئة آخرين و صول 4 طائرات مقاتلة من طراز ميراج 2000-5 الهادفة إلى "تعزيز الدفا ع الجوي لدول البلطيق"، بحسب المصدر نفسه.

وأضاف المصدر أنه تمت أيضا تعبئة حوالى 600 جندي في فرنسا لتنفيذ طلعات فوق بولندا. و قال "منذ 24 فبراير، تشارك فرنسا في الدفاع عن سماء بولندا بمهمتين في اليوم".

كما يوجد نحو 8000 جندي فرنسي "في حالة تأهب في إطار قوة الرد السريع التابعة لحلف شمال الأطلسي" و التي تتولى فرنسا قيادتها في عام 2022، و فق المصدر.

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