الأحد 27 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

افتتاح معرض "صندوق أبيض" للفنانة جيهان سعودي وعرض فيلم "أبو صدام" بالأوبرا

دار الأوبرا المصرية
دار الأوبرا المصرية

ضمن فعاليات نادي السينما الأوبرا، تستقبل خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، في السابعة من مساء اليوم الأحد، لقاء مع نجوم وصناع فيلم "أبو صدام"، وهم الفنان محمد ممدوح، المخرجة نادين خان، المنتج أحمد فهمي، والسيناريست محمود عزت ويدير اللقاء الناقد طارق الشناوي.
يتضمن اللقاء عرض للفيلم الروائي الطويل "أبو صدام"، ويعقبه لقاء مع صناع الفيلم ومناقشة حوله.

وفيلم "أبو صدام" يعد أول  بطولة مطلقة للفنان محمد ممدوح الذى حصل على جائزة أحسن ممثل عن دوره فى الفيلم من مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الاخيرة حيث مثل مصر فى المسابقة الرسمية للمهرجان و يحكي قصة سائق نقل ثقيل على طريق الساحل الشمالى للعلمين بعد إنقطاع عن العمل دام لسنوات ويحاول إنجاز مهمته على أكمل وجه وأثناء الرحلة يتعرض للعديد من المواقف وتتوالي الأحداث.

ــ "القومي للسينما" يقيم ورشة السيناريو بمركز ثروت عكاشة
في سياق متصل، يقيم مركز ثروت عكاشة الثقافي، التابع للمركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، "ورشة السيناريو"، في تمام الثالثة عصر اليوم أيضا.

وقال الكاتب مجدي الشحري مدير عام الإنتاج والمشرف علي مركز ثروت عكاشة الثقافي أنه في إطار خطة الأنشطة الثقافية والفنية التي يقدمها المركز يتم تنظيم ورشة السيناريو مجانآ للهواة ومحبي السينما.
ويشرف علي الورشة السيناريست محمود خليل ومن المقرر أن يتناول الطريق الي السيناريو السينمائي من خلال عدة محاضرات يقيمها بمركز ثروت عكاشة الثقافي بمدينة الفنون بجوار سينما رادوبيس بالهرم.

ــ افتتاح معرض "صندوق أبيض" للفنانة جيهان سعودي
تفتتح الفنانة التشكيلية جيهان سعودي، في السادسة من مساء غد الأثنين، فعاليات معرضها الفردي الخاص، والذي يقام بجاليري ديمي بالزمالك، تحت عنوان "صندوق أبيض". يستمر المعرض حتى 13 مارس 2022.

عبر 24 لوحة تُعبر الفنانة جيهان سعودي عن هذا التباين داخلنا حين تتقابل في لحظات درامية ذكريات البراءة مع واقعنا الناضج بفعل خبرات الحياة مشاهد تُعيد فيها رسم ما علق بذهنها أو مازال بصندوق ألعابها القديم في بيئة واقعية مشاعرها وأفكارها الآنية كيف هو المشهد؟ هل ما كان يُضحكنا سيظل يُضحكنا؟ هل الشغف بالدُمي والعرائس وحالة الونس والألفة معهم يُمكن أن نكتفي بها في هذا العالم؟  وماذا عن الأمان في بيت ألعابنا ونحن نحتضن صندوق الدُمي ذات الفستان الأبيض والبهلوانات والمكعبات والبلورات الملونة؟ هل ستتناغم هذه الذكريات الآن مع طعم القهوة الذي حل محل ذلك الشاي من الأبريق البلاستيكي الفارغ؟ فوق مسطح جيهان سعودي حضر الجميع هذه المقابلة الشخصية لمراجعة دروس قديمة لم تستوعبها إلا اليوم الذي يُشبه النحلة الدوارة لكن بلا خيوط ولا يُبالي بالآخر، فلا ينجو سوى المتشبثون بها كطفل يتشبث بلعبته كما لو أنها قلبه.

وعن المعرض يقول الناقد الفني دكتور أيمن أبو زيد: چيهان سعودى المتميزة دائما بأسلوبها وموضوعاتها وشخصيتها. لو اخترت اسم بديل للفنانة چيهان سيكون إنطلاق دائما تؤكد بأن الشخصية وليدة المكان بفرحه وبحزنه. شخصيات لوحاتها درامية تقترب من الشخصيات التاريخية وأحيانا الأسطورية أو الهزلية، رافضين لاى هزيمة مادامت الحياة مستمرة .

چيهان سعودي مثل شخصيتها فى اللوحات رافضة لأى سكون تجدها غالبا متحركة تبحث وتبعث السعادة فى كل مكان من رغم تألمها المكنون، فهم بشر رغم اسطوريتهم، مسؤوليتهم دائما سعادة كل ناظر إليهم  وكانت تجاربها الشخصية لها نصيب كبير فى انعكاسها على أعمالها، فجاء فنها أصيل .
 

افتتاح معرض صندوق أبيض الفنانة جيهان سعودي عرض فيلم أبو صدام بالأوبرا نادي السينما بالأوبرا مركز ثروت عكاشة الثقافي

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