اليوم.. ورشة تدريبة ممثل يقدمها المخرج باسم بطرس بقصر ثقافة مصر الجديدة

تعقد بقصر ثقافة مصر الجديدة، بمقره الكائن خلف مستشفي هيليوبوليس، في السادسة من مساء اليوم الأحد، ورشة تدريب ممثل، والتي يقدمها ويحاضر فيها المخرج المسرحي باسم بطرس.

تتناول رؤية عمل الورشة تقوم على تكوين وبناء عدد من مؤلفي المسرح القادرين على هضم واستيعاب ما يحدث من تحولات وتغيرات في مجتمعنا ونقل ما يعتقدونه وما يشعرون به تجاه هذه التحولات والتغيرات.

تهدف الورشة إلى تعريف المسرح وأنواعه، وعناصرالمسرحية، حيث يعتبر فن المسرح من أوائل الفنون التي ظهرت، ولذلك أطلق عليه لقب أبو الفنون، وكانت بداية هذا الفن منذ أيام الإغريق والرومان، وارتبط بالطقوس الدينيّة على مرّ العصور ومختلف الحضارات، ويعرف بأنّه نوع أدبي موضوعي يدأ واستمر بالشعر حتى القرن التاسع عشر ليتطوّر بعد ذلك، ولم يبقى مرتكزًا على التراجيديا والكوميديا فقط.

ــ احتفالية بالمبدع الكبير محمود أمين العالم

في سياق متصل، وضمن أنشطة برنامج "عطر الأحباب"، والذي ينظمه قصر ثقافة مصر الجديدة، تقام في السادسة من مساء غد الأثنين، احتفالية كبري بالناقد الراحل دكتور محمود أمين العالم. هذا ويشارك في الاحتفالية بالمداخلات والشهادات كل من: شهرت العالم، نجلة الدكتور محمود أمين العالم، دكتور صلاح السروي أستاذ النقد بكلية الآداب جامعة حلوان، والدكتور أنور مغيث رئيس المركز القومي للترجمة سابقا. ويدير اللقاء الشاعر عيد عبد الحليم.

ومحمود أمين العالم، كان مثقفا وسياسيا ومناضلا، وبسيطا متحيزا إلى البسطاء والمهمشين، مؤمنا بأن الفكرة الواضحة في فكر صاحبها، يجب أن يصيغها بدون جمل معقدة، ومن هنا جاءت نضالاته في المجال السياسي، والأدب والنقد وكذلك الشعر الذي ربطه بطموحات الجماهير، علاوة على تألقه في المجال الفلسفي والفكري والقضايا التي حملها على عاتقه حرا وسجينا أو في منفاه الاختياري في باريس.

ويعد محمود أمين العالم رائد الواقعية الاشتراكية في الأدب، ألف ونشر العديد من الكتابات والدراسات الفكرية والسياسية والنقدية، من بينها: الإنسان موقف ــ معارك فكرية ــ فلسفة المصادفة ــ هربرت ماركيوز أو فلسفة الطريق المسدود ــ الوعي والوعي الزائف في الفكر العربي ــ مفاهيم وقضايا إشكالية ــ الفكر العربي بين الخصوصية والكونية ــ مواقف نقدية من التراث ــ الإبداع أو الدلالة ــ من نقد الحاضر إلى إبداع المستقبل ــ الثقافة والثورة ــ تأملات في عالم نجيب محفوظ ــ الوجه والقناع في المسرح العربي المعاصر ــ البحث عن أوروبا ــ توفيق الحكيم مفكرًا وفنانًا ــ أربعون عامًا من النقد التطبيقي ــ ثلاثية الرفض والهزيمة وغيرها.

وعن الدكتور محمود أمين العالم، يقول دكتور أنور مغيث: كان العالم يتعامل مع من ينتقدهم بتقدير واحترام ولم يكن ذلك من باب اللياقة وإنما لأن الإنتقال من نقد الفكرة إلى الهجوم على الشخص، في نظر العالم، يجعلك تخطىء الهدف. استمر العالم فى تبنى أسلوب المعارك الفكرية حتى آخر حياته، فخاض صولات مع أنور عبد الملك ومحمد عابد الجابرى وجورج طرابيشى وحسن حنفى ونصر أبو زيد وغيرهم. وفي هذه المعارك تعرض لقضية الأصالة والمعاصرة والتي طالب فيها بضرورة التمييز بين الثقافة المتنوعة بتنوع الأمم والحضارة التي تكون انسانية عامة والتمييز بين الرأسمالية والفكر الغربي في جوانبه التحررية وضرورة عدم قصر مفهوم التراث على الجانب الديني وانما توسيعه ليشمل العلوم والآداب والفنون.

