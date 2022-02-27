الأحد 27 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلجيكا سترسل مدافع رشاشة ومعدات عسكرية إلى أوكرانيا

مدفع رشاش
مدفع رشاش

أعلنت وزيرة الدفاع البلجيكية لوديفين ديدوندر أن بلجيكا سترسل ألف مدفع رشاش ومعدات عسكرية دفاعية إلى أوكرانيا.

 

وأشارت الوزيرة إلى أن الجنود المخطط إرسالهم سيتمركزون عند حدود حلف شمال الأطلسي "الناتو".

 

ووفقا للوزيرة، فإن عدم إرسال جنود بشكل مباشر إلى أوكرانيا من شأنه أن يجنبنا الدخول في مواجهة مباشرة مع روسيا، حيث ان إرسال الجنود إلى داخل أوكرانيا قد يفتح الباب أمام حرب عالمية ثالثة.

 

وفي وقت سابق أعلنت هولندا نيتها إرسال 200 صاروخ أمريكي مضاد للطائرات من طراز Stinger إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

 

كما أعلنت الدنمارك إرسالها معدات عسكرية جديدة للجيش الأوكراني، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

 

وعلى صعيد آخر، أعلن وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشيكو وفاة 198 مدنيا، من بينهم ثلاثة أطفال، على "أيدي المحتلين "، في إشارة إلى القوات الروسية.

 

وقال لياشكو عبر موقع فيسبوك " وفقا لأحدث البيانات، قتل الغزاة 198مدنيا، من بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب 1115 شخصا، بينهم 33طفلا،" بحسب ما أوردته "يوكرينفورم" الأوكرانية.

 

وأضاف أنه في نفس الوقت، يُولد أطفال أوكرانيون في ظل القصف و الانفجارات.

 

ودخل الهجوم الروسي على أوكرانيا يومه الثالث، حيث يدور قتال بين القوات الروسية والأوكرانية في شوارع العاصمة كييف.

 

وأعلن الجيش الأوكراني اليوم  أن 3500 جندي روسي قتلوا، و تم أسر 200 آخرين.

 

 كما تم إسقاط 14 طائرة و 8 مروحيات و 102 دبابة و أكثر من 530 مركبة عسكرية أخرى.

 

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تدمير أكثر من 800 منشأة من البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا إضافة إلى 14 مطارا عسكريا و 19 موقع قيادة و24 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات طراز "S300-" و 48 محطة رادار. 

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