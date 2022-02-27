الأحد 27 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نائمون فى أنفاق المترو.. صور تروى قصة اليوم الثالث للحرب الروسية - الأوكرانية

أسر أوكرانية نائمون
أسر أوكرانية نائمون فى أنفاق المترو بكييف

تُظهر الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالعاصمة الأوكرانية، استمرار القوات العسكرية الروسية للتقدم نحو كييف والسيطرة على المدينة، بينما يقف سكانها على استعداد للدفاع عن مدينتهم.

وحثت الحكومة الأوكرانية سكان كييف على الاحتماء تحت الأرض في أنفاق القطارات بالمدينة، حيث وقعت انفجارات واشتباكات في الشوارع ليل السبت حتى صباح اليوم الثالث من القتال، حيث تحاول روسيا السيطرة على الحكومة الأوكرانية.

ينام الناس في مترو أنفاق كييف، ويستخدمونه كملجئ من القنابل، أوكرانيا، الجمعة، 25 فبراير 2022.
عائلة تجلس في مترو أنفاق كييف، تستخدمه كملجئ من القنابل في كييف
عائلة تجلس في مترو أنفاق كييف ، وتستخدمه كمأوى من القنابل في كييف ، أوكرانيا 

كما أصابت الصواريخ الروسية مدارس ومباني سكنية وجسورًا، مما أسفر عن سقوط مئات القتلى، بحسب فوكس نيوز.

 

تضرر مبنى سكني بعد هجوم صاروخي على مدينة كييف بأوكرانيا، السبت 26 فبراير 2022.
مبنى سكني تضرر في أعقاب هجوم صاروخي على مدينة كييف ، أوكرانيا ، السبت 26 فبراير
القوات الأوكرانية تتفقد الموقع بعد غارة جوية روسية في كييف ، أوكرانيا ، السبت 26 فبراير 2022 (AP Photo / Vadim Ghirda)
القوات الأوكرانية تتفقد الموقع بعد غارة جوية روسية في كييف ، أوكرانيا ، السبت 26 فبراير
يرفع الناس أيديهم داخل سيارة عند نقطة تفتيش يسيطر عليها الجنود الأوكرانيون في كييف، أوكرانيا، السبت 26 فبراير 2022.
أشخاص يرفعون أيديهم داخل سيارة عند نقطة تفتيش يسيطر عليها الجنود الأوكرانيون في كييف ، أوكرانيا ، السبت 26 فبراير

 

عناصر الخدمة الأوكرانية في موقع قتال مع مجموعة غارة روسية في العاصمة الأوكرانية كييف صباح يوم 26 فبراير

 

فيما احتشد مواطنون حول العواصم العالمية، ولاسيما موسكو، في احتجاجات منددة بالاجتياح الروسي لأوكرانيا، خلال اليوم الثالث للحرب.

 

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مواطنون روسيون يحتشدون في موسكو ضد الحرب
ضبطت الشرطة النشطاء الطلابيين في نيودلهي بالهند أثناء محاولتهم تنظيم مسيرة خلال احتجاج على الهجوم الروسي على أوكرانيا.
قامت الشرطة بضبط النشطاء الطلابيين في نيودلهي بالهند أثناء محاولتهم تنظيم مسيرة خلال احتجاج على الهجوم الروسي على أوكرانيا.

 

 

اجتمع أشخاص من أذربيجان وجورجيا وأنصار آخرون من الهند وأوروبا تضامنًا ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تايمز سكوير بمدينة نيويورك.
اجتمع أشخاص من أذربيجان وجورجيا وغيرهما من الهندو-أوروبيين تضامنًا ضد الرئيس الروسي ، فلاديمير بوتين ، في تايمز سكوير ، مدينة نيويورك.
 

 

انضم حوالي 1000 شخص إلى مجتمع أوكرانيا من لانكشاير ويوركشاير ومانشستر الكبرى في ساحة فيكتوريا بمانشستر.
 ميدان فيكتوريا بمانشستر

 

الشعب الأوكراني، وأنصار آخرون، أمام المكتب التمثيلي للجنة التنسيق بين موسكو وتايبيه في تايبيه، تايوان.
أمام المكتب التمثيلي للجنة التنسيق بين موسكو وتايبيه في تايبيه ، تايوان، اللافتات مكتوب عليها "روسيا تخرج من أوكراني

 

أنصار أوكرانيا في سانتا مونيكا ، كاليفورنيا.
احتجاجات في نيويورك 

 

مظاهرة خارج داونينج ستريت ، لندن.
مظاهرة خارج داونينج ستريت ، لندن
روسيا ​أوكرانيا حكومة كييف الحرب الروسية الأوكرانية الغزو الروسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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