نائمون فى أنفاق المترو.. صور تروى قصة اليوم الثالث للحرب الروسية - الأوكرانية

تُظهر الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالعاصمة الأوكرانية، استمرار القوات العسكرية الروسية للتقدم نحو كييف والسيطرة على المدينة، بينما يقف سكانها على استعداد للدفاع عن مدينتهم.

وحثت الحكومة الأوكرانية سكان كييف على الاحتماء تحت الأرض في أنفاق القطارات بالمدينة، حيث وقعت انفجارات واشتباكات في الشوارع ليل السبت حتى صباح اليوم الثالث من القتال، حيث تحاول روسيا السيطرة على الحكومة الأوكرانية.

عائلة تجلس في مترو أنفاق كييف ، وتستخدمه كمأوى من القنابل في كييف ، أوكرانيا

كما أصابت الصواريخ الروسية مدارس ومباني سكنية وجسورًا، مما أسفر عن سقوط مئات القتلى، بحسب فوكس نيوز.

مبنى سكني تضرر في أعقاب هجوم صاروخي على مدينة كييف ، أوكرانيا ، السبت 26 فبراير

القوات الأوكرانية تتفقد الموقع بعد غارة جوية روسية في كييف ، أوكرانيا ، السبت 26 فبراير

أشخاص يرفعون أيديهم داخل سيارة عند نقطة تفتيش يسيطر عليها الجنود الأوكرانيون في كييف ، أوكرانيا ، السبت 26 فبراير

عناصر الخدمة الأوكرانية في موقع قتال مع مجموعة غارة روسية في العاصمة الأوكرانية كييف صباح يوم 26 فبراير

فيما احتشد مواطنون حول العواصم العالمية، ولاسيما موسكو، في احتجاجات منددة بالاجتياح الروسي لأوكرانيا، خلال اليوم الثالث للحرب.

مواطنون روسيون يحتشدون في موسكو ضد الحرب

قامت الشرطة بضبط النشطاء الطلابيين في نيودلهي بالهند أثناء محاولتهم تنظيم مسيرة خلال احتجاج على الهجوم الروسي على أوكرانيا.

اجتمع أشخاص من أذربيجان وجورجيا وغيرهما من الهندو-أوروبيين تضامنًا ضد الرئيس الروسي ، فلاديمير بوتين ، في تايمز سكوير ، مدينة نيويورك.



ميدان فيكتوريا بمانشستر

أمام المكتب التمثيلي للجنة التنسيق بين موسكو وتايبيه في تايبيه ، تايوان، اللافتات مكتوب عليها "روسيا تخرج من أوكراني

احتجاجات في نيويورك