نائمون فى أنفاق المترو.. صور تروى قصة اليوم الثالث للحرب الروسية - الأوكرانية

تُظهر الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالعاصمة الأوكرانية، استمرار القوات العسكرية الروسية للتقدم نحو كييف والسيطرة على المدينة، بينما يقف سكانها على استعداد للدفاع عن مدينتهم.
وحثت الحكومة الأوكرانية سكان كييف على الاحتماء تحت الأرض في أنفاق القطارات بالمدينة، حيث وقعت انفجارات واشتباكات في الشوارع ليل السبت حتى صباح اليوم الثالث من القتال، حيث تحاول روسيا السيطرة على الحكومة الأوكرانية.
كما أصابت الصواريخ الروسية مدارس ومباني سكنية وجسورًا، مما أسفر عن سقوط مئات القتلى، بحسب فوكس نيوز.
فيما احتشد مواطنون حول العواصم العالمية، ولاسيما موسكو، في احتجاجات منددة بالاجتياح الروسي لأوكرانيا، خلال اليوم الثالث للحرب.