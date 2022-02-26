السبت 26 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دبلوماسيًا وماليًا.. جونسون وزيلينسكي يدعوان إلى عزل تام لروسيا

زيلينسكي وجونسون
زيلينسكي وجونسون

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت "الحاجة إلى عزل تام لروسيا دبلوماسيًا وماليًا"، ورحبا بالرغبة المتزايدة للدول الغربية في استبعاد موسكو من نظام "سويفت" المصرفي، بحسب ما أعلن داونينج ستريت.

وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية في بيان: "إن الجانبين لاحظا أيضًا في اتصال هاتفي أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يواجه مقاومة من أوكرانيا أشد مما توقع".

أضاف أنهما "رحبا بالرغبة المتزايدة في اتخاذ خطوات لاستبعاد روسيا من سويفت".

وأشاد جونسون عبر تويتر بـ "بسالة الرئيس (زيلينسكي) وشعبه".

وشنت روسيا الخميس حربا على أوكرانيا وبدأت عمليات عسكرية على عدة مناطق أوكرانية وهو ما يمثل ذروة تصاعد التوترات الروسية مع أوكرانيا والغرب خلال الفترة الأخيرة.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الأوامر صدرت إلى جميع الوحدات الروسية في أوكرانيا باستئناف هجومها، السبت، من كافة المحاور بعد توقفه يوم الجمعة.

من جانبها، أعلنت بلدية كييف، حظرا للتجول حتى الساعة الثامنة صباح الاثنين مع استمرار المعارك في وسط العاصمة الأوكرانية في اليوم الثالث من الهجوم الروسي مضيفة أن جميع الموجودين في الشوارع خلال هذه الفترة "سيعتبرون أعضاء في مجموعات من المخربين الأعداء".

ودارت مواجهات منذ صباح السبت في كييف بين القوات الأوكرانية والروسية من أجل السيطرة على العاصمة الأوكرانية، وسط تقارير بأن الجزء الأكبر من القوات الروسية يبعد الآن 30 كيلومترا عن قلب كييف.

وجرت معارك في جادة النصر، أحد الشرايين الرئيسية في العاصمة كييف بعد ساعات من توجيه الرئيس فولوديمير زيلينسكي دعوة إلى التعبئة، فيما أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بأن صاروخا أصاب مبنى سكنيا قرب مطار جولياني في كييف.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا نظام سوفيت عزل دبلوماسى

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