السجن 15 عاما لمزارع لاتهامه بقتل سيدة بسوهاج

أصدرت محكمة الجنايات في سوهاج اليوم السبت، حكما يقضي بمعاقبة مزارع بالسجن 15 سنة، لاتهامه بقتل سيدة وإحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص، بدائرة مركز ساقلته.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبدالعزيز، وعضوية المستشارين أحمد جلال، وهانى صبحى، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.

يذكر أنه في شهر مايو من عام 2016، بمركز ساقلته، عندما وجهت النيابة للمدعو ع. ع 58 سنة مزارع، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد م. ع 60 سنة ربة منزل، بأن أطلق صوبها عيارا ناريا من سلاحه النارى "بندقية آلية"، فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها على أثر خلاف على قطعة أرض زراعية.

تم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.