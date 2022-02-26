السبت 26 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الباز: من حق سمير صبري على الدولة أن تعتني به وتعالجه

جريدة الدستور

أشاد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاج الفنان الكبير سمير صبري على نفقة الدولة، مشيرًا إلى أن "سمير" لم يتوقف خلال مسيرته عن إسعادنا، عن طريق الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، وحتى اللحظة كان بيقدم برنامج على إذاعة الأغاني ونشعر كمصريين معه بالدفء والتدفق.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن سمير صبري عندما يعاني كل محبيه يشاركوه تلك المعاناة، لافتًا إلى أن الفنان الكبير يستعد لإجراء جراحة يوم الثلاثاء أو الأربعاء من هذا الأسبوع، ولذلك ما قام به الرئيس السيسي لقى صدى عظيمًا جدًا، وكان رد نقابة المهن التمثيلية على تلك اللفتة معبرًا.

 

التفاصيل…

رئيس التحرير

وائل لطفي

على أهبة الاستعداد

الأكثر قراءة

وزيرة الهجرة تكشف المصير التعليمي للطلبة المحتجزين في أوكرانيا

وزيرة الهجرة تزف بشرى للطلبة المصريين بأوكرانيا الذين فقدوا جوازات سفرهم

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 .. وفضلها

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

عودة القوة الضاربة.. شيكابالا يقود الزمالك أمام الوداد المغربي

«أزمة قلبية سبب وفاتها».. أشرف زكي: تحديد موعد جنازة جالا فهمي فور عودة جثمانها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بايدن - بوتين.. أجندة عسكرية طويلة المدى

د.أحمد الخميسى

روسيا أوكرانيا حرب صغيرة أم كبيرة؟

ماجد حبته

حسابات «بوتين» فى الخارج!

علي سعدة

مسئولية القلم

د. منى حلمى

التنمر ضد إبراهيم عيسى والثالوث المُجرم لخلق سعودية وهابية سلفية بديلة

صفاء النجار

طبق فوتشينى ساخن لضحايا الحرب

سارة شريف

الرسالة والمُسيرة

سمر عادل

بعد بدء مرحلة جديدة فى الصراع الروسى الأوكرانى.. ماذا سيكون حال الاقتصاد؟

صور

تشييع جنازة الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى صور

افتتاح معرض الزهور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

محطة تل أبيب

المزيد

القتال فى كييف.. كيف تقاوم القوات الأوكرانية الهجمات الروسية؟

وضع علامة «IL».. خطوات إسرائيل لنقل جاليتها خارج أوكرانيا

«التحرير الفلسطينية» تحذر من مخطط إسرائيلى لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة الغربية