الباز: من حق سمير صبري على الدولة أن تعتني به وتعالجه

أشاد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاج الفنان الكبير سمير صبري على نفقة الدولة، مشيرًا إلى أن "سمير" لم يتوقف خلال مسيرته عن إسعادنا، عن طريق الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، وحتى اللحظة كان بيقدم برنامج على إذاعة الأغاني ونشعر كمصريين معه بالدفء والتدفق.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن سمير صبري عندما يعاني كل محبيه يشاركوه تلك المعاناة، لافتًا إلى أن الفنان الكبير يستعد لإجراء جراحة يوم الثلاثاء أو الأربعاء من هذا الأسبوع، ولذلك ما قام به الرئيس السيسي لقى صدى عظيمًا جدًا، وكان رد نقابة المهن التمثيلية على تلك اللفتة معبرًا.