ضبط سلع غذائية فاسدة في حملة تموينية مكبرة ببرج العرب

تمكنت مديرية التموين بالإسكندرية السبت، من ضبط سلع غذائية فاسدة خلال حملات شنتها المديرية، لتشديد الرقابة على السلع الغذائية المعروضة بالأسواق والمحال والسوبر ماركت.

قامت إدارة تموين برج العرب، برئاسة محمد العدوى بشن حملات تموينية بنطاق الإدارة أسفرت عن ضبط أحد محلات البقالة لحيازته وعرض للبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية بإحدى قري برج العرب وتم ضبط والتحفظ على الكميات الآتية: (عدد ٢٨ علبة سمن منتهية الصلاحية مختلفة الأنواع والأوزان بإجمالي كمية قدرها ٣٦.٥ كجم، ٥٢ برطمان مربي منتهية الصلاحية مختلفة الاوزان باجمالي كمية قدرها ٢٧.٥ كجم، ٣٥ علبة حلاوة طحينية منتهية الصلاحية باجمالي وزن ١١ كجم، ١٢ برطمان عسل اسود منتهي الصلاحية زنة الواحد ٥٠٠ جم، ٨٢ علبة بسكويت منتهية الصلاحية مختلفة الانواع، ٥١٢ ظرف فانيليا وبيكنج باودر منتهي الصلاحية، ٧٢ قطعة لبان منتهية الصلاحية، ٣ علب هريسة فلفل اسود منتهية الصلاحية، ٢ علبة عصير فاسدة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.