حجز عاطل لإتهامه بحيازة 170 قطعة من مخدر الحشيش بالتجمع

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم السبت، حجز عاطل عثر بحوزته على 170 قطعة من مخدر الحشيش، 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية.

كما أمرت النيابة بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوى لفحصها.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع بمديرية أمن القاهرة، قيام عاطل مقيم بدائرة قسم، شرطة التجمع بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، ويتخذ من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وعثر بحوزته على كمية 170 قطعة من مخدر الحشيش، بقصد ترويجها والكسب الغير مشروع منها ومبلغ مالي من متحصلات تجارته.

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجا، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.