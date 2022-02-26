السبت 26 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وفد رفيع المستوى من الجهاز المركزي للمحاسبات بالسعودية يزور متحف الحضارة

زياره الوفود إلى
زياره الوفود إلى المتحف القومي للحضارة

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية، وفد رفيع المستوى من الجهاز المركزي للمحاسبات بالمملكة العربية السعودية، برئاسة الدكتور حسام العنقري، وذلك على هامش زيارتهم لمصر، يأتى ذلك استمرارا لتوافد الزيارات الرسمية التي يستقبلها المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية والمشرف العام على صندوق آثار النوبة، الذي رحب بهم وأعطى لهم نبذة عن المتحف ومقتنياته وأهم معروضاته.

وأعرب الوفد خلال جولته بالمتحف عن سعادته بهذه الزيارة، وبهذا الصرح العظيم وبدوره  كمركز ثقافي متحفي يستقبل العديد من الزائرين ليحكي تاريخ الحضارة المصرية وعراقتها.

كما استقبل المتحف، أيضا علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين، والوفد المرافق له، وكان في استقبالهم فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، والتي اصطحبتهم في جولة داخل المتحف، قدمت خلالها شرح عن تاريخ إنشاء المتحف وما يضمه من قطع أثرية فريدة تحكي حقب المختلفة للحضارة المصرية.

وأعرب رئيس مجلس الشورى البحريني عن سعادته بهذه الزيارة وما شاهده من كنوز اثرية فريدة، مدونا ذلك خلال كلمته في دفتر كبار الزوار الخاص بالمتحف، كما حرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية بالمتحف.

وفي سياق متصل، استقبل أحمد سمير مدير العلاقات العامة بالمتحف، Noh Hyeong-ouk ، وزير النقل والبنية التحتية الكوري، حيث رحب به واصطحبه والوفد المرافق له في جولة داخل قاعات المتحف، تضمنت شرحًا تفصيليًا عما يحتويه المتحف من مقتنياتٍ فريدة، وما يقدمه من خدماتٍ وأنشطة مميزة لزائريه. 
وخلال الزيارة أشاد الوزير الكوري بالمستوى العالمي للمتحف الذي أصبح أحد أشهر المتاحف حول العالم، وخاصة بعد الحدث الاستثنائي لنقل المومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير في إبريل الماضي.

مصر المملكة العربية السعودية مجلس الشورى المتحف القومي للحضارة رئيس مجلس الشورى البحريني هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية

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