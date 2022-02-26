نبيلة مكرم: الدولة تعمل على قدم وساق ولن تدخر جهدًا تجاه أبنائها في أوكرانيا

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا عبر تطبيق "زووم" بممثلين عن الجالية المصرية المتواجدين في مختلف المدن الأوكرانية، لمتابعة آخر المستجدات والاطمئنان على أوضاعهم في ضوء تطورات الوضع بالأزمة الروسية - الأوكرانية.

وخلال الاجتماع، تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبر الـ "زووم" مباشرة مع مجموعة من المصريين العابرين إلى الحدود الأوكرانية-الرومانية، وتحدثت معهم وبينهم طالبات وشباب وأسر يتقدمون من خلال الطريق البري واطمأنت على أوضاعهم ووصولهم في سلام إلى هذه الحدود.

وأكدت الوزيرة أن هناك متابعة مستمرة لتطورات الأوضاع، ولفتت إلى أن سيادتها على تواصل مستمر مع كافة جهات الدولة و سفارات مصر في الدول الحدودية مع أوكرانيا لتنسيق تيسير عبور المصريين، وأنها ستقوم بإمداد ممثلين الجالية والطلبة المصريين في أوكرانيا بقوائم المنافذ الحدودية الآمنة مع رومانيا وبولندا للتوجه إليها.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أنه يتم حصر كافة احتياجات الجالية المصرية في مختلف المدن وخاصة التي بها صعوبات في التنقل مثل خاركوف وبالتافا وسومي، ومن ثم رفع كل المستجدات والتطورات الخاصة بالمصريين في أوكرانيا إلى أجهزة الدولة المعنية.

وشددت وزيرة الهجرة على أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا تجاه أبنائها في أوكرانيا وتعمل على قدم وساق لتقديم كل الدعم لهم سواء من أجل تجاوز الأزمة الراهنة و عودتهم إلى أرض الوطن، مؤكدة على عدم الانسياق خلف الأخبار غير الموثوقة التي تروج خلال هذه المرحلة، والاعتماد فقط عن البيانات الصادرة عن الجهات الحكومية المصرية، وفي مقدمتها السفارة المصرية في كييف والسفارات المصرية في دول الحدود والالتزام بالأماكن المتواجدين بها وعدم المغادرة بشكل فردي خاصة في المناطق التي تشهد اشتباكات.

وقدمت الوزيرة الشكر إلى كل رموز الجالية المصرية في أوكرانيا وإلى ممثل مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج في أوكرانيا، على كل جهدهم المبذول في الوقت الراهن، موجهة باستمرار التواصل والتحرك لتلبية احتياجات الجالية والطلبة والتنسيق بين المجموعات ودعم الطالبات بمنتجات غذائية عاجلة لحين فتح مسارات آمنة ، وكذا القيام بجهود توفير وسائل مواصلات للمدن التي يمكن التحرك منها للحدود الرومانية والبولندية والتشيكوسلوفاكية.