السبت 26 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نبيلة مكرم: الدولة تعمل على قدم وساق ولن تدخر جهدًا تجاه أبنائها في أوكرانيا

السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا عبر تطبيق "زووم" بممثلين عن الجالية المصرية المتواجدين في مختلف المدن الأوكرانية، لمتابعة آخر المستجدات والاطمئنان على أوضاعهم في ضوء تطورات الوضع بالأزمة الروسية - الأوكرانية.

وخلال الاجتماع، تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبر الـ "زووم" مباشرة مع مجموعة من المصريين العابرين إلى الحدود الأوكرانية-الرومانية، وتحدثت معهم وبينهم طالبات وشباب وأسر  يتقدمون من خلال الطريق البري واطمأنت على أوضاعهم ووصولهم في سلام إلى هذه الحدود.

وأكدت الوزيرة أن هناك متابعة مستمرة لتطورات الأوضاع، ولفتت إلى أن سيادتها على تواصل مستمر مع كافة جهات الدولة و سفارات مصر في الدول الحدودية مع أوكرانيا لتنسيق تيسير عبور المصريين، وأنها ستقوم بإمداد ممثلين الجالية والطلبة المصريين في أوكرانيا بقوائم المنافذ الحدودية الآمنة مع رومانيا وبولندا للتوجه إليها.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أنه يتم حصر كافة احتياجات الجالية المصرية في مختلف المدن وخاصة التي بها صعوبات  في التنقل مثل خاركوف وبالتافا وسومي، ومن ثم رفع كل المستجدات والتطورات الخاصة بالمصريين في أوكرانيا إلى أجهزة الدولة المعنية. 
وشددت وزيرة الهجرة على أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا تجاه أبنائها في أوكرانيا وتعمل على قدم وساق لتقديم كل الدعم لهم سواء من أجل تجاوز الأزمة الراهنة و عودتهم إلى أرض الوطن، مؤكدة على عدم الانسياق خلف الأخبار غير الموثوقة التي تروج خلال هذه المرحلة، والاعتماد فقط عن البيانات الصادرة عن الجهات الحكومية المصرية، وفي مقدمتها السفارة المصرية في كييف والسفارات المصرية في دول الحدود والالتزام بالأماكن المتواجدين بها وعدم المغادرة  بشكل فردي خاصة في المناطق التي تشهد اشتباكات.

وقدمت الوزيرة الشكر إلى كل رموز الجالية المصرية في أوكرانيا وإلى ممثل مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج في أوكرانيا، على كل جهدهم المبذول في الوقت الراهن، موجهة باستمرار التواصل والتحرك لتلبية احتياجات الجالية والطلبة والتنسيق بين المجموعات ودعم الطالبات بمنتجات غذائية عاجلة لحين فتح مسارات آمنة ، وكذا القيام بجهود توفير وسائل مواصلات للمدن التي يمكن التحرك منها للحدود الرومانية والبولندية والتشيكوسلوفاكية.

الهجرة نبيلة مكرم أوكرانيا الجالية المصرية اجتماع

رئيس التحرير

وائل لطفي

على أهبة الاستعداد

الأكثر قراءة

وزير الرى: تجمد مفاوضات سد النهضة حاليًا بسبب التعنت الإثيوبي

وفاة الفنانة جالا فهمى عن عمر ناهز 59 عامًا

الأرصاد تحذر من شبورة مائية الأيام المقبلة.. وهذه درجات الحرارة

«السلع التموينية»: مصر تنجح فى تأمين سفينة الشحن «وادى العرب» المحملة بالقمح من الموانئ الأوكرانية

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 .. وفضلها

محاكمة 10 متهمين بالتجمهر واستخدام القوة والعنف بدائرة قسم المطرية.. غدا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حسابات «بوتين» فى الخارج!

علي سعدة

مسئولية القلم

د. منى حلمى

التنمر ضد إبراهيم عيسى والثالوث المُجرم لخلق سعودية وهابية سلفية بديلة

صفاء النجار

طبق فوتشينى ساخن لضحايا الحرب

سارة شريف

الرسالة والمُسيرة

سمر عادل

بعد بدء مرحلة جديدة فى الصراع الروسى الأوكرانى.. ماذا سيكون حال الاقتصاد؟

ماجد حبته

كل شىء هادئ فى كازاخستان

د. داليا مجدي عبدالغني

غُول الميتافيرس

صور

تشييع جنازة الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى صور

افتتاح معرض الزهور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

محطة تل أبيب

المزيد

القتال فى كييف.. كيف تقاوم القوات الأوكرانية الهجمات الروسية؟

وضع علامة «IL».. خطوات إسرائيل لنقل جاليتها خارج أوكرانيا

«التحرير الفلسطينية» تحذر من مخطط إسرائيلى لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة الغربية