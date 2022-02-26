تفوق أبو جبل ومحمود علاء.. تعرف على طالع نجوم الزمالك قبل مباراة الوداد

ينتظر عشاق الزمالك مباراة فريقهم أمام الوداد الليلة ضمن الجولة الثالثة من دوري المجموعات ببطولة إفريقيا، حيث يحل الفريق الأبيض ضيفًا على النادي المغربي في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم.

ويسعى الزمالك إلى تحقيق الانتصار الأول في البطولة، بعدما حالفه سوء التوفيق في مباراتي بترو أتلتيكو وساجرادا، الأمر الذي أغضب عشاقه.

ويمكن لتوقعات الأبراج أن تخبرنا بحال اللاعبين، ففي السطور التالية نرصد أبرز حظوظ النجوم وفقًا لما ذكرته خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي.

أبو جبل ومحمود علاء.. برج الدلو

حالة من التفوق يشاهدها الثنائي اليوم، ووفقًا لما ذكرته خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي يعيش مولود برج الدلو بعضا من النجاحات على الصعيدين المهني والعاطفي.

أشرف بن شرقي.. برج الميزان

يعتبر أشرف بن شرقي من الركائز الأساسية للزمالك، حيث يعتمد عليه كارتيرون في إنهاء الهجمات بالشكل الأفضل.

ينتمي بن شرقي لبرج الميزان وقد يواجه بعض المشاكل على الصعيد المهني، الأمر الذي يتسبب في زيادة العصبية التي قد تكلفه الكثير.

محمود الونش.. الجوزاء

محمود حمدي الونش من اللاعبين أصحاب المستوى الثابت، ووفقًا لما أكده خبراء علم الفلك يعيش مولود برج الجوزاء حالة من النجاح والتألق الذي يتسبب في إدرار المال علية بوفره خلال الأيام المقبلة.

أحمد فتوح

ينتمي نجم الزمالك لبرج الجوزاء فهو من الأبراج الهوائية التي تتمتع بالهدوء والاتزان على الصعيد المهني، فوفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي، فمواليد برج الجوزاء يعيشون حالة من النجاح والاستقرار الوظيفي.