السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تأمر بتشريح جثة ربة منزل عثر عليها فى مسكنها بالزقازيق

النيابة العامة
النيابة العامة

أمرت النيابة العامة في الشرقية، اليوم السبت، بانتداب فريق من الطب الشرعي لتشريح جثة ربة منزل، عقب العثور عليها متوفاة داخل مسكنها في قرية بيشة قايد التابعة لمركز الزقازيق، وذلك لبيان سبب الوفاة.

تلقت أجهزة الأمن بالشرقية تلقى إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، بوصول ربة منزل تُدعى مروة، 36 سنة، مقيمة في قرية بيشة قايد التابعة لمركز الزقازيق، جثة هامدة.

تبين من التحريات الأولية العثور على جثة المتوفاة داخل مسكنها وإلى جوارها طفلها الرضيع البالغ سنة ونصف السنة، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار.

وبالعرض على النيابة العامة قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

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