السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس فتاة متهمة بالتخلص من رضيعها في الطالبية

حبس فتاة
حبس فتاة

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حبس فتاة ٤ أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامها بالتخلص من طفلها الذي حملت به سفاحا عقب ولادته مباشرة، عن طريق وضعه داخل كيس وإلقائه من بلكونة الطابق السادس محل سكنها.

كانت البداية بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بلاغا يؤكد العثور على جثة طفل حديث الولادة ملقى داخل كيس بلاستيك وملقي وسط الشارع بمنطقة الكونيسة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لطفل حديث الولادة ملقى داخل كيس بلاستيك وسط الشارع، وبإجراء التحريات اتضح  أن وراء ارتكاب الواقعة فتاة 19 عاما، وقد تخلصت من الطفل بإلقائه من الطابق السادس محل سكنها بأحد العقارات بالمنطقة عقب ولادته مباشرة لحملها سفاحاً من أحد الأشخاص وخوفاً من الفضيحة ومعرفة أهلها بحملها.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم ضبط المتهمة واقتيادها إلى ديوان القسم، وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات أقرت بقيامها بإلقاء الطفل عقب ولادته هربا وخوفاً من الفضيحة ومعرفة أهلها بحملها سفاحاً، وأفادت الفتاة خلال التحقيقات التي أجريت معها بأن والد الطفل الذي حملت منه سفاحا لم يعلم بحملها، وأنها حاولت إخفاء أعراض الحمل حتى جاءت ساعة الولادة وتواجدها في المنزل بمفردها، وعقب ذلك قامت بإلقاء الطفل من الطابق السادس ليسقط متوفيا.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جنوب الجيزة طفل حديث الولادة العثور على جثة العثور على جثة طفل التخلص من رضيع

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وائل لطفي

النخبة والناس

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