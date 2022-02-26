السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

سيامة كاهن جديد لإيبارشية قويسنا بيد الأنبا مكسيموس

كنيسة
كنيسة

صلى نيافة الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا صباح اليوم، القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء والشهيدين أبي سيفين وونس بمدينة قويسنا، وعقب صلاة الصلح سام نيافته الشماس أكرم عبد الله كاهنًا على الكنيسة ذاتها باسم القس باخوميوس.

في سياق رعوي متصل احتفلت إيبارشية صنبو وديروط اليوم بانضمام ٤ كهنة جدد لمجمع كهنة الإيبارشية، بعد سيامتهم صباح اليوم بيد نيافة الأنبا برسوم أسقف الإيبارشية.

كان نيافته صلى قداس سبت رفاع الصوم الكبير في كنيسة السيدة العذراء بمقر المطرانية بديروط وشاركه عدد من الآباء الكهنة وخورس الشمامسة وعدد كبير من الشعب، وعقب صلاة الصلح أتم صلوات سيامة الكهنة الأربعة الجدد، وهم الشماس نادر القس ميساك كاهنًا على دير الشهيد مارمينا بصنبو باسم القس منصور والشماس باسم عبدالحميد كاهنًا على دير الشهيد إقلاديوس العزب بكوم بوها باسم القس أندراوس والشماس عاطف عبد الرجال كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة غبريال بعزبة جبرة باسم القس لباوس، والشماس نبيل موريس كاهنًا على دير الشهيد مارمينا والآباء السواح بكوم بوها باسم القس توما.

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير في 28 فبراير الجاري، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي ليلة سبت النور.

وستكون طقوس الصوم مختلفة هذا العام بشكل نسبى، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، إذ ستقام غالبية الصلوات وفقًا لإجراءات احترازية، على رأسها حضور أعداد محدودة.

وسوف تنظم  الكنائس  القبطية الأرثوذكسية، خلال الصوم الكبير، أكثر من قداس على مدار اليوم بحجز مُسبق، منعًا للازدحام بين الأقباط خلال إقامة قداسات الصوم، مؤكدًا أن الكنائس الأرثوذكسية بـ الإيبارشيات المختلفة تتخذ كل الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وفردًا في كل دكة وارتداء الكمامات، وذلك منعًا لانتشار فيروس كورونا المُستجد.

كما تبدأ كنيسة الروم الأرثوذكس بمصر الصوم الكبير في 8 مارس المقبل لمدة 40 يومًا تنتهي بالاحتفال بعيد القيامة المجيد في أبريل المقبل.

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وائل لطفي

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