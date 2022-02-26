الفن الليتورجي بالكنيسة القبطية.. موضوعات المؤتمر العلمي الأول لمعهد الدراسات بأخميم

نظم معهد الأنبا شنوده للدراسات الليتورجية والألحان القبطية -التابع لإيبارشية إخميم وساقلته- مؤتمره العلمي الأول في الدراسات الليتورجية بقاعة المؤتمرات بمقر المطرانية بإخميم.

اشتمل المؤتمر على ١٢ ورقة بحثية قُدِمت على مدار أربعة جلسات، مدة كل جلسة ساعة ونصف. وتنوعت الأوراق البحثية المقدمة والتي تعرض لأول مرة في المؤتمر، بين مختلف فروع الدراسات الليتورجية، وقدمها إلى جانب الأنبا مارتيروس الأسقف العام لقطاع كنائس شرق السكة الحديد، مجموعة الآباء الكهنه والرهبان والأساتذة والباحثين المتخصصين والمهتمين بالدراسات الليتورجية، وحضره حوالي مئة من الآباء الكهنه والرهبان والمكرسين والمرتلين والباحثين وأساتذة وطلبة المعاهد الدينية والكليات الإكليريكية من عدة إيبارشيات.

وجاءت موضوعات الأوراق البحثية المقدمة كالتالي: "اتجاهات حديثة في استراتيجيات التعليم والتعلم في التعليم الكنسي والليتورجيا"، و"المعمودية – الرد علي بعض الاعتراضات التي تهاجم هذا السرالمقدس" بالإضافة إلى"تحديد موعد عيد القيامة المجيد للكنيسة القبطية الارثوذكسية مباشرة دون الرجوع الي حساب الابقطي - رؤية جديدة"و"أهمية اللغة القبطية في فهم الصلوات الليتورجية".

وتناولت الأوراق البحثية أيضًا: "الفن الليتورجي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية"، "سر الرجعة والاعتراف علي الشورية في القداسات القبطية اصلها وتاريخها"، و"ملامح الليتورجيا في قوانين البابا أثناسيوس الإسكندري"، و"سر مسحة المرضي - دراسة بحسب الكتب الطقسية"، و"سلامة العمل الرعوي والليتورجية في ضوء رسائل القديس ايسيذوروس الفرمي (350-437) م Isidore of pelusium"، بالإضافة إلى "آللي التوزيع الفرايحي الكبير بين تدوين نيولاند سميث ، والتسجيلات القديمة والحديثة للحن ، وتسجيلات لحن الشيرات الفرايحي ، دراسة موسيقية تحليلية"، و"مخطوط الاحتفال بعيد برية الأنبا شنودة 68 قبطي بالمكتبة الوطنية باريس"

وفي الختام تم تكريم الباحثين والمشاركين، وأُعلِن عن نشر الأوراق البحثية المقدمة في المؤتمر في مجلة المعهد الأكاديمية الأولى المتخصصة في الدراسات الليتورجية والتي سيتم الاعلان عن إصدارها قريبَا متضمنة أوراق بحثيه أخرى.

أقيم على هامش المؤتمر معرضًا للكتاب تضمن مؤلفات لمدرسي المعهد ومؤلفات بعض الباحثين في مختلف فروع الدراسات الليتورجية بالإضافة الى بعض المقررات التي يتم تدريسها بالمعهد. وأقيم كذلك مُتحفًا لبعض مشاريع التخرج المتميزة لبعض خريجي المعهد على مدار السنوات السابقة.