السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استمرار حبس المتهم بترويج مخدر الاستروكس بمدينة بدر

حبس متهم
حبس متهم

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم السبت، حبس متهم 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لحيازته كمية من مخدر الأستروكس وزنت 600 جرام، قبل ترويجها على زبائنه بمدينة بدر.

كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

وكشفت التحقيقات الأولية بأن المتهم “محسن .م” عاطل، 34 سنة، عثر بحوزته على كمية من مخدر الأستروكس وزنت 600 جرام بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منه، وأقر بحيازته للمضبوطات.   

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة بدر من ضبط عاطل وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس ومبلغ مالي، وهاتف محمول بمدينة بدر.

وبسؤاله أقر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة للتحقيق.

قسم شرطة متهم تحقيق النيابة قاضي المعارضات محضر

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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