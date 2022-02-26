روسيا: جيشنا سينسحب من أوكرانيا بعد إتمام العملية العسكرية

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، أن الجيش الروسي لن يبقى في أوكرانيا "للأبد"، وسينسحب بعد إتمام العملية العسكرية التي ينفذها الآن هناك.

وقال تشيجوف- في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "لا نعتزم البقاء للأبد هناك.. الجيش الروسي سينجز العملية، ونآمل بأن يكون ذلك قريبًا وليس بعيدًا، وينسحب".

المندوب الروسي: لا توجد خطط لدى موسكو لضم أراض أوكرانية لروسيا

ونفى المندوب الروسي وجود أي خطط لدى موسكو لضم أراض أوكرانية لروسيا.

في السياق، أصدرت السفارة الروسية في لبنان بيانًا عبرت فيه عن دهشتها من الموقف اللبناني الذي أعلنته في بيانها الصادر، أمس، حول الأزمة الأوكرانية.

وأكدت السفارة الروسية أن بيان وزارة الخارجية والمغتربين للجمهورية اللبنانية أثار الدهشة بمخالفتها سياسة النأي بالنفس واتخاذها طرفًا ضد طرف آخر في هذه الأحداث، مشددة على أن روسيا لم توفر جهدًا في المساهمة بنهوض واستقرار الجمهورية اللبنانية.

وأشارت إلى أن أساس سياسة روسيا الاتحادية ليست التعدي على المصالح الأوكرانية بل حفظًا للأمن القومي الروسي بفعل التهديدات التي شكلها نظام كييف، بعد تنصله من تنفيذ العديد من الاتفاقيات، ولاسيما اتفاقيات "مينسك".

وأضافت أن روسيا لم تشن حربًا بل هي عملية خاصة تهدف إلى حماية مواطنين روس وبناء على طلب جمهوريتي "دونيتسك ولوجانسك" بعد اعتراف رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين باستقلالهما.

وشددت السفارة الروسية بلبنان على أن روسيا تسعى دومًا لإرساء السلام وتعزيز الأمن ومحاربة كل الأشكال العدائية، وأن يكون لكل دولة الحق في حماية أمنها القومي، بما في ذلك حماية مواطنيها.

وتضمن بيان وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، أمس، إدانة لما وصفته بـ "اجتياح الأراضي الأوكرانية"، كما دعت روسيا إلى وقف العمليات العسكرية فورًا وسحب قواتها منها والعودة إلى منطق الحوار والتفاوض كوسيلة أمثل لحل النزاع.