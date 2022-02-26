السفير الأوكرانى لدى سول يدعو المجتمع الدولى إلى فرض عقوبات ضد روسيا

دعا سفير أوكرانيا في سول دميترو بونومارينكو، كوريا الجنوبية والمجتمع الدولي إلى الوقوف موحدين في عزل وفرض عقوبات "ضخمة" ضد روسيا على إثر العملية العسكرية التي تقوم بها الآن في دونباس، مُؤكدًا أن "مستقبل النظام العالمي" مُعرض للخطر في ظل هذا الصراع المسلح.

وقال السفير دميترو بونومارينكو، خلال مؤتمر صحفي في سول: "إننا نحث المجتمع الدولي على إظهار التضامن مع أوكرانيا من خلال فرض عقوبات منسقة وواسعة النطاق على روسيا على الفور وعزلها في جميع المحافل الدولية الممكنة"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأضاف الدبلوماسي الأوكراني: "نحن الآن ندافع ليس فقط عن أرواح وأمن المواطنين الأوكرانيين، ولكن أيضًا عن أمن مواطني أوروبا بأكملها ومستقبل النظام العالمي".

كما وضع "بونومارينكو" الصراع في أوكرانيا في سياق جيوسياسي أوسع، في محاولة لإثبات حاجة كوريا الجنوبية ودول أخرى إلى دعم بلاده، وفقًا لما أوردته "يونهاب".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، فجر الخميس، شن موسكو عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس.