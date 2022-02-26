نتائج انتخابات المهندسين فى مطروح (صور)

انتهت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة مطروح، برئاسة المستشار أيمن الغمراوي مستشار بالنيابة الإدارية ورئيس اللجنة العامة المشرفة والمستشار محمد شاهين مستشار في النيابة الإدارية ورئيس اللجنة الفرعية من فرز الأصوات الانتخابية عقب الانتهاء من عملية التصويت .

وأسفرت نتائج نقابة المهندسين بمطروح عن فوز المهندس خالد عبد الله عيسى بمقعد رئيس اللجنة الفرعية لنقابة المهندسين بمحافظة مطروح بينما فاز بمقاعد مجلس النقابة كلا من المهندس كريم السيد حسن، ومهندس محمد الرياش، ومهندس احمد السيد الصباحي، ومهندس احمد سالمان، ومهندس عصام مرسى، ومهندس عبد الرحمن سويد، ومهندس عمرو سطيحة.



وكانت قد شهدت مدينة مرسي مطروح، توافد مهندسي مطروح علي مقر نقابة المهندسين للمشاركة في الانتخابات الفرعية لنقابة المهندسين في محافظة مطروح.



ورصدت الدستور توافد المهندسين للمشاركة في الانتخابات التي انطلقت برئاسة المستشار ايمن الغمراوي مستشار بالنيابة الادارية ورئيس اللجنة العامة المشرفة علي انتخابات نقابة المهندسين بمطروح والمستشار محمد شاهين مستشار في النيابة الادارية ورئيس اللجنة الفرعية.





وبلغ عدد أعضاء نقابة المهندسين المقيدين في الكشوفات 861 مهندس حيث تم تقسيمهم علي لجنتين الاولي ضمت شعب " عمارة، كيمياء، تعدين وبترول، غزل ونسيج " والثانية ضمت شعب " مدني، كهرباء، ميكانيكا " بالاضافة الي صناديق رئيس النقابة الفرعية وأعضاء مجلس النقابة .



وشدد المستشار ايمن الغمراوي مستشار بالنيابة الادارية ورئيس اللجنة العامة المشرفة علي انتخابات نقابة المهندسين في مطروح علي التزام جميع المهندسين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لحمايتهم من احتمالية الإصابة بفيروس كورونا المستجد ومنع استخدام الهاتف المحمول أثناء تواجدهم داخل اللجان .