«المريخ ضد الأهلي» وعادل إمام.. الأكثر بحثا في جوجل اليوم

تصدرت أخبار المريخ ضد الأهلي اهتمامات المصريين، اليوم الجمعة 25 فبراير 2022، وشغلت بال الكثيرين من خلال محرك (جوجل) العالمي، وفقًا لما أظهرته مؤشرات البحث.

وحل الزعيم عادل إمام ثانيًا بترتيب الموضوعات الأكثر بحثًا على جوجل، بينما جاءت قرعة الدوري الأوروبي غدًا كثالث أهم الموضوعات التي تم البحث عنها.

المريخ ضد الأهلي

حقق المريخ السودانى فوزا ثمينا على غريمه التقليدى الهلال بنتيجة 2 - 1، فى المباراة المثيرة التى جمعتهما مساء الجمعة على ملعب "السلام" فى القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عن المجموعة الأولى فى مرحلة مجموعات دورى أبطال أفريقيا للموسم الحالى 2021 - 2022.

تقدم المريخ بالهدف الأول بعد مرور 3 دقائق فقط على بداية اللقاء عن طريق اللاعب السمانى الصاوى، بعد متابعته لكرة مرتدة من حارس الهلال.

ونجح محمد عبد الرحمن فى تسجيل هدف التعادل لفريق الهلال فى الدقيقة 32، بعد متابعته لتمريرة زميله عيد مقدم.

عادل إمام

طاردت الزعيم عادل إمام عدد من الشائعات خلال الفترة الماضية، سواء كان عن اعتزاله الفن أو مرضه وعزلته؛ مما جعل اسمه يتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وجوجل.

من جهة أخرى، استنكر المنتج عصام إمام- شقيق الزعيم عادل إمام- ما تردد من شائعات حول صحة شقيقه ونقله إلى المستشفى، مؤكدًا أن ما تردد من شائعات لا تمت للحقيقة بصلة، ولم يتحر مروجوها الدقة.

قرعة الدوري الأوروبي

يواجه برشلونة الإسباني نظيره جالاتا سراي التركي المحترف في صفوفه النجم المصري مصطفي محمد فى منافسات دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم للموسم الحالي 2021-2022 ، بعد ان أسفرت قرعة دور الـ16 التى أقيمت اليوم، الجمعة، بمدينة نيون السويسرية عن وقوع الفريقين وجها لوجه.

ومن المنتظر أن تُقام مباراة الذهاب بين برشلونة وجالاتا سراي على ملعب "كامب نو"، يوم 10 مارس 2022، بينما تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 17 مارس على معلب "تورك تليكوم أرينا" بإسطنبول في تركيا.