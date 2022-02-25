المايسترو نادر عباسي لإحدى المتسابقات في «الدوم»: مبهور بيكي

ظهرت المتسابقة يارا مجدي، الحاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام، على مسرح الدوم بوابة النجوم، ضمن فئة التقديم الإعلامي، وأبدت اللجنة إعجابها الشديد بالمتسابقة.

وقالت لها الفنانة ليلي علوي ضمن أعضاء لجنة التحكيم: "انتي هادئة جدًا ومتمكنة ولحقتي كل التغيرات مبسوطة بيكي"، واتفق معها في الرأي المخرج تامر محسن قائلًا: "كلكم موهوبين وانتي قدمتي حلو جدًا كأنك كنتي في استديو وبتبصي للكاميرات وربنا يوفقك"، فيما تساءل المايسترو نادر عباسي عن سبب نظرات المتسابقة للخلف كثيرًا وهو ما تسبب لها في الشعور بالإحباط، ولكنه سرعان ما أبدي إعجابه الشديد بها قائلًا: "مبهور بيكي".

برنامج «الدوم»

يُجدر الإشارة إلى أن اليوم، بدأ أولى حلقات الأداء الكامل، من برنامج "الدوم" بوابة النجوم، والتي ستنتهي بتواجد 5 متسابقين فقط، اثنين من فئة التمثيل، و2 من فئة الغناء، وواحد فقط من فئة التقديم الإذاعي.

يعرض مساء اليوم حلقة جديدة من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية والتمثيلية في برنامج «الدوم» وسيشهد مرحلة جديدة وهي «المفتاح الذهبي» بحضور أعضاء لجان تحكيم المرحلة الثانية النجمة ليلى علوي والمخرج تامر محسن والموسيقار نادر العباسي.

كما تضم الحلقة التي عرضت في تمام الساعة 10 على قناة On، مفاجآت عديدة وتقديم فقرات استعراضية على أعلى مستوى في حلقة استثنائية مليئة بالمفاجآت.

برنامج «الدوم» من إنتاج الشركة «المتحدة» للخدمات الإعلامية ومن إنتاج شركة «ميديا هب سعدي - جوهر».

يعرض برنامج اكتشاف المواهب "الدوم" عبر شاشة قناة ON الساعة الحادية عشر مساء يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع تحت إشراف شركة "ميديا هب سعدي - جوهر" بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة ومن إنتاج شركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يشارك في برنامج دوم لاكتشاف المواهب الشابة قرابة 200 متسابق من 27 محافظة للتنافس على مسابقة الغناء والتمثيل وتقديم البرامج، حيث يهدف البرنامج إلى احتضان الموهوبين من سن 16 - 28 لإعطائهم فرصة للظهور من خلال المشاركة في أحد أعمال الشركة المتحدة للإنتاج الإعلامي.