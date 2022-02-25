الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة ربة منزل وضعت سما للفئران وتناولت الطعام بالعمرانية

جثة
جثة

صرحت النيابة العامة بالعمرانية بدفن جثة ربة منزل توفت عقب أن لفظت أنفاسها الأخيرة إثر تناولها سم فئران وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها واستدعاء أسرة المتوفاة لسماع أقوالهم حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغًا من إحدى المستشفيات يفيد بوفاة ربة منزل إثر إصابتها بحالة تسمم، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى «جميعه. ع. م. ع» 34 سنة، ربة منزل، ومقيمة بدائرة قسم شرطة العمرانية، وبالفحص تبين عدم وجود إصابات ظاهرية.

وكشفت التحريات بأن المتوفاة وضعت يوم الواقعة سم فئران للقضاء على بعض الفئران في شرفة منزلها، ولم تتذكر أن تغسل يديها جيدًا، وتناولت الطعام دون غسل يديها، الأمر الذي تسبب في إصاباتها بإعياء شديد، ونُقلت إلى المستشفى لإسعافها، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة في أثناء إسعافها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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