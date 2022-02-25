الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» توضح جهود شرطة المسطحات في حماية البيئة (فيديو)

شرطة المسطحات
شرطة المسطحات

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك –تويتر» وكذلك موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب»، يوضح جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في ضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، من خلال حملاتها التفتيشية المستمرة، واستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

فقد نجحت شرطة المسطحات بالشرقية من ضبط مصنع غير مرخص لتجميع وإعادة تدوير النفايات الطبية الخطرة من مخلفات المستشفيات، وبداخله 15 طن نفايات طبية سابقة الاستخدام محظور حيازتها والتعامل معها بغير ترخيص من الجهات، وتمكنت من ضبط صاحب المخزن وأقر بجمع النفايات لإعادة بيعها للمصانع لتحقيق أرباح.

كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط 6 مصانع دون ترخيص بالمنوفية والمسئولين عنها بإجمالي مضبوطات بلغت 1480 طن مواد خام ومنتج نهائي لأسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدر، وضبط 43 طن مواد خام ومنتج نهائي لأواني منزلية مجهولة المصدر و13.25 طن مخلفات بلاستيكية مجهولة المصدر، ومنتج نهائي مطهرات وأدوية مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة بورسعيد من ضبط مصنع و4 مخازن دون ترخيص بمضبوطات بلغت 50 طن أعلاف حيوانية وداجنة مجهولة المصدر، وتمكنت من ضبط 10 طن ملح طعام وأسماك ولحوم منتهية الصلاحية.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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