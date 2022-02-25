سقوط أمطار كثيفة على بورسعيد.. وانتظام حركة الملاحة وتوقف الصيد

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، حالة من الطقس غير المستقر، حيث سقطت الأمطار على معظم أحياء محافظة بورسعيد بشكل متوسط.

وتشهد محافظة بورسعيد انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة، وتزايد في حدة الرياح، وذلك بالتزامن مع سقوط الأمطار، والأجواء الشتوية التي تشهدها المحافظة.

وحرص المواطنين على ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وذلك بالتزامن مع سقوط الأمطار، وحرص قائدي السيارات علي السير بسرعات منخفضة، وذلك لعدم تزحلق السيارات حرصًا علي حياة المارة.

الامطار

وشهدت محافظة بورسعيد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم غياب للشمس وتزايد للسحب في سماء المحافظة، وذلك وسط الإنخفاض الملحوظ في درجة الحرارة والمصحوب بسقوط الأمطار الكثيف.

وأعلنت محافظة بورسعيد رفع درجة الإستعداد للقصوى، ودفعت بسيارات كسح مياة الأمطار، وذلك لسرعة التعامل مع أي تراكمات لمياه الأمطار في شوارع المحافظة، حتي لا تتسبب في تعطل حركة المارة والسيارات.

وأعلنت موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، انتظام حركة عبور السفن بمينائي غرب وشرق بورسعيد، وذلك بالرغم من حالة الطقس السيئ التي تضرب المحافظة.

الامطار

وشهد شاطئ البحر المتوسط ارتفاع في الأمواج، وسط عزوف من الصيادين عن ممارسة حرفتهم، خوفًا على حياتهم ومعدات الصيد، ونظرًا لقلة الأسماك في البحر.

الامطار

الامطار

الامطار

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