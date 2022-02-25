الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير الاتحاد الأوروبي: الفن قادر على توحيد البشر

كريستيان برجر
كريستيان برجر

 قال سفير الاتحاد الأوروبي في مصر كريستيان برجر، إنه سعيد للغاية لوجوده في مدينة أسوان، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم التقدم الثقافي ومساواة حقوق المرأة في مصر. 

ولفت «برجر» خلال لقاء عدد من مخرجي الأفلام، أن الاتحاد يدعم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، بسبب ان الاتحاد يومن ان الفن والثقافة توحد البشر، بالإضافة إلى أن صناعة السينما ابتكرت في فرنسا في نهاية القرن التاسع عشر في فرنسا وعرض في باريس ثم الإسكندرية، ومن وقتها والأفلام تلمس كل القضايا الإنسانية، كما أن لها تأثير ايجابي على تنمية المجتمع. 

وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي، أن النقد الفني للأفلام والمناظرات المتبادلة حول الأفلام تعطي العديد من الرسائل، منوها إلى أن الاتحاد الأوروبي يساهم بشده في مهرجان أسوان لدعم سينما المرأة، وأن ٧٥٪ من المشاركين في الورش من النساء. 

وأوضح سفير الاتحاد أنه يتطلع الى مشاهدة مخرجي وصانعي ورش الأفلام في العديد من المهرجانات، لافتًا إلى أن هدا العام شهد مشاركة كبيرة من الأفلام.

واستمع سفير الاتحاد الأوروبي في مصر كريستيان برجر، إلى أراء العديد من المشاركين في الندوة حول الأزمات التي تواجه الصناعة. 

من جانبهم، أكد المشاركون في الدورات من فناني أسوان، أن هناك نقص شديد في المدينة بسبب قلة الإمكانيات وضعف وجود الآليات. 

من جهته قال المخرج الشاب هيثم فهمي، إن شباب أسوان من الفنانين يحتاجون إلى تقنيات ومعدات تكون معهم طوال الوقت في المدينة من أجل إنتاج الأفلام على مدار العام، وتوفير دور عرض لعرض أعمالهم. 

وفي السياق، قالت زينب سعدي، مساعد مخرج، إنه من المهم دعم الاتحاد الأوروبي للثقافة المصرية وخاصة مهرجان أسوان ومتابعة أعمال المشاركين بعد انتهاء المهرجان. 

سفير الاتحاد الأوروبي كريستيان برجر مدينة اسوان التقدم الثقافي حقوق الانسان

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وائل لطفي

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