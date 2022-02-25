الجمعة 25 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

82 ندوة توعوية لطلاب المدارس بالوادى الجديد

صورة من الندوة
صورة من الندوة

قال الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إن الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني، شهد تنفيذ نحو 82 ندوة صحية توعوية لطلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية في الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع قطاع الصحة بالمحافظة.

وأوضح وكيل التعليم، أن خطة التثقيف الصحي داخل المنشآت التعليمية التي بدأت مطلع العام الدراسي شهدت عدة موضوعات مهمة تضمنت التغذية السليمة، صحة المراهقين، الإسعافات الأولية، أضرار التدخين، الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشار العدوى.

وأشار إلى تنفيذ الندوات بجميع الإدارات التعليمية لمراحل التعليم المختلفة (الابتدائية - الإعدادية - الثانوية)، من قِبَل المختصين من إدارة التثقيف الصحي (السن المدرسي) بمديرية الصحة بالتعاون مع مسؤول الصحة بقطاع تعليم المحافظة آمال عبدالمريد.

وقال الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إنه جرى تنفيذ ندوة تثقيفية توعوية لتلاميذ مدرسة ملحقة المعلمين بالخارجة حول مخاطر الإنترنت وطرق الوقاية والعلاج 
جاء ذلك بالتعاون والتنسيق مع إدارة العلاقات الثقافية بقيادة إسلام أبو الحسن، وإدارة التطوير التكنولوجي بالمديرية بقيادة أحمد سليمان.

حاضر بالندوة أسامة عبدالله، عضو التطوير التكنولوجي بالمديرية في شرحٍ تفصيلي حول إيجابيات وسلبيات ومخاطر الإنترنت والدور المهم والمحوري للأسرة لتوعية الأبناء بمخاطره وعدم الإفراط في استخدامه لما له من أضرار تصيب الفرد بالإجهاد والإرهاق، وتوجيههم إلى ممارسة الأنشطة المفيدة لتقوية القدرات العقلية والذهنية فضلا ممارسة الرياضة.

ووجه الدكتور جمال، الشكر والتقدير لجميع القائمين على العمل متمنيًا للجميع دوام التوفيق والسداد.

وكيل وزارة التربية والتعليم الوادي الجديد الأسبوع الأول الفصل الدراسي الثاني ندوة صحية توعوية لطلاب المدارس جميع المراحل التعليمية قطاع الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

روسيا: لم نقصف كييف.. والدفاع الجوى الأوكرانى أسقط طائرة بالخطأ

سحب ممطرة ورياح مثيرة للأتربة.. تفاصيل حالة الطقس خلال 48 ساعة

«الأرصاد» تكشف موعد تحسن الطقس ودرجات الحرارة حتى الأربعاء المقبل

الرئيس الألمانى: أتوسل إلى الرئيس بوتين أن يوقف الحرب

السفارة المصرية فى كييف: فتح الحدود بين أوكرانيا ورومانيا لعبور المصريين العالقين

يوميات الحرب «1».. ليست بالسلاح.. هكذا نفذت روسيا أولى ساعات الحرب ضد أوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

غُول الميتافيرس

محمد عبدالعزيز

ما أحلى شبابك يا بلادى

مؤمن المحمدي

إعجاز دمنهورى

حسين دعسة

شهوة الذئب الروسى تلوث قائمة الطعام الغربى

حاتم حافظ

«لماذا لا تزرع شجرة؟».. حين يحررك خاطفك وسجّانك

د. محمد عفيفي

جمال عبدالناصر: فلسفة الثورة «1-2»

فيصل شمس

اختلاف فخلاف فصراع.. ثم ماذا بعد؟

ماجد حبته

ما يعنينا فى الأزمة الأوكرانية

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا تطالب إسرائيل بالتصويت لإدانة روسيا في مجلس الأمن

إسرائيل تعرض إرسال مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا

كيف رأت وسائل الإعلام الإسرائيلية «عملية روسيا العسكرية»؟