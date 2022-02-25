82 ندوة توعوية لطلاب المدارس بالوادى الجديد

قال الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إن الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني، شهد تنفيذ نحو 82 ندوة صحية توعوية لطلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية في الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع قطاع الصحة بالمحافظة.

وأوضح وكيل التعليم، أن خطة التثقيف الصحي داخل المنشآت التعليمية التي بدأت مطلع العام الدراسي شهدت عدة موضوعات مهمة تضمنت التغذية السليمة، صحة المراهقين، الإسعافات الأولية، أضرار التدخين، الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشار العدوى.

وأشار إلى تنفيذ الندوات بجميع الإدارات التعليمية لمراحل التعليم المختلفة (الابتدائية - الإعدادية - الثانوية)، من قِبَل المختصين من إدارة التثقيف الصحي (السن المدرسي) بمديرية الصحة بالتعاون مع مسؤول الصحة بقطاع تعليم المحافظة آمال عبدالمريد.

وقال الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إنه جرى تنفيذ ندوة تثقيفية توعوية لتلاميذ مدرسة ملحقة المعلمين بالخارجة حول مخاطر الإنترنت وطرق الوقاية والعلاج

جاء ذلك بالتعاون والتنسيق مع إدارة العلاقات الثقافية بقيادة إسلام أبو الحسن، وإدارة التطوير التكنولوجي بالمديرية بقيادة أحمد سليمان.

حاضر بالندوة أسامة عبدالله، عضو التطوير التكنولوجي بالمديرية في شرحٍ تفصيلي حول إيجابيات وسلبيات ومخاطر الإنترنت والدور المهم والمحوري للأسرة لتوعية الأبناء بمخاطره وعدم الإفراط في استخدامه لما له من أضرار تصيب الفرد بالإجهاد والإرهاق، وتوجيههم إلى ممارسة الأنشطة المفيدة لتقوية القدرات العقلية والذهنية فضلا ممارسة الرياضة.

ووجه الدكتور جمال، الشكر والتقدير لجميع القائمين على العمل متمنيًا للجميع دوام التوفيق والسداد.