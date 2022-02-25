الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يشارك في فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية بأسوان

فعاليات أولمبياد
فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية بأسوان

يشارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على رأس شباب محافظة مطروح فى فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة فى نسخته الثالثة بمحافظة أسوان والتى انطلقت أمس  ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ وتستمر حتى ٣ مارس القادم . 

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

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 فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية بأسوان

ويشارك من مطروح  خالد عبد الحميد مدير عام مديرية الشباب والرياضة والدكتور ياسر غنيم عميد كلية التربية الرياضية بجامعة مطروح و ١٤٣ شاب من مطروح  في عدد من الفرق الرياضية للألعاب الفردية والجماعية حيث يتنافس الشباب المشارك في عدد 13 لعبة رياضية.

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 فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية بأسوان

وأشاد  محافظ مطروح بشباب المحافظة وأهمية إعلاء اسم المحافظة واللعب بروح الفريق الواحد والظهور بالمظهر المشرف  والالتزام الأخلاقي  والمسئولية مع التحفيز على الحصول على المراكز المتقدمة في الألعاب الجماعية والفردية بعد جهود الاستعداد والتدريب الجيد خلال الفترة الماضية. 

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 فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية بأسوان


وأشاد محافظ مطروح بثقة وقدرات ومواهب شباب مطروح الرياضية فى مختلف الألعاب المشاركة بعدد 13 لعبة رياضية  مع أهمية  إعلاء اسم المحافظة  واللعب بروح الفريق الواحد والظهور بالمظهر المشرف  والالتزام الأخلاقي  والمسئولية مع التحفيز على الحصول على المراكز المتقدمة في الألعاب الجماعية والفردية بعد جهود الاستعداد والتدريب الجيد خلال الفترة الماضية. 

واستمع محافظ مطروح  إلى الشباب المشاركين، وكافة آرائهم ومقترحاتهم مؤكدا  على أهمية  إختيار ودعم  العناصر الموهوبة والمتميزة مع جهود محافظة مطروح بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لتوفير كافة الدعم اللازم للارتقاء بمنظومة الشباب والرياضة بالمحافظة .

محافظ مطروح
محافظ مطروح
فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية بأسوان
فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية بأسوان
فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية بأسوان
فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية بأسوان
فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية بأسوان
فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية بأسوان
فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية بأسوان
فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية بأسوان
فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية بأسوان
فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية بأسوان
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IMG-20220225-WA0038
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محافظ مطروح الشباب والرياضة المحافظات الحدودية أولمبياد ابناء مطروح

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