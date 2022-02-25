قبل اتفاقيات اليوم.. تفاصيل التعاون بين مصر وأذربيجان

انعقدت، اليوم الجمعة، بعاصمة جمهورية أذربيجان "باكو"، فعاليات الدورة الخامسة لاجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، عن الجانب المصري، ورشاد نبايف وزير النقل والتنمية الرقمية عن الجانب الأذري، حيث تم توقيع 5 وثائق تعاون في مجالات التنمية المختلفة، لتوسعة نطاق التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين.

وخلال فعاليات اللجنة تم التوقيع على بروتوكول الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الأذرية المتضمن عدداً من المجالات، وأبرزها: الاستثمار، التجارة والصناعة، الصحة، الصناعات الدوائية، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، التعليم العالي والبحث العلمي، الثقافة، الشباب والرياضة، السياحة والآثار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، النقل، وكذا التعاون بين المناطق الاقتصادية الحرة بكلا البلدين.

عام 1992 حيث وقعت بين مصر وأذربيجان عدد من الاتفاقيات الهامة.

في 8 نوفمبر 1992، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة خارجية جمهورية مصر العربية ووزارة خارجية جمهورية أذربيجان، كما تم توقيع اتفاقية التعاون الثقافي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أذربيجان.

وفي 10 نوفمبر1992 تم توقيع البيان المشترك المصري الأذربيجاني، وفي 7 أبريل من عام 1994، تم توقيع اتفاقية للتعاون فى المجالات القنصلية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أذربيجان.

في 7 إبريل 1994، تم توقيع اتفاقية التعاون الإقتصادي و العلمي و الفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية أذربيجان، كما تم توقيع محضر التعاون في مجال الأمور القنصلية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية أذربيجان، وتم توقيع محضر التعاون الإعلامي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أذربيجان.

وفي7 مايو 1996 تم توقيع اتفاقية التعاون الأمني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية أذربيجان، وفي 17 فبراير1997 إتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية أذربيجان، وفي 24 اكتوبر 2002 اتفاقية الحماية والتشجيع المتبادل للاستثمارات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية أذربيجان.

وفي 2 مارس 2005، تم توقيع اتفاقية حول تأسيس المراكز الإعلامية الثقافية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أذربيجان، كما تم توقيع محضر النوايا حول إقامة الأيام الثقافية الأذربيجانية بمصر في شهر نوفمبر عام 2005 والأيام الثقافية المصرية بأذربيجان في شهر أبريل عام 2006 بين وزارة ثقافة جمهورية مصر العربية ووزارة ثقافة جمهورية أذربيجان.

وفي 20 إبريل 2005 تم توقيع اتفاقية التعاون بين جامعة ناخشيوان الأذربيجانية وجامعة القاهرة المصرية، وفي 10 نوفمبر2005 تم توقيع اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية أذربيجان·

وفي 26 ديسمبر2005، تم توقيع اتفاقية التعاون بين وزارة مالية جمهورية مصر العربية ووزارة مالية جمهورية أذربيجان، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية الإقتصادية في جمهورية أذربيجان، ومركز التجارة الدولية التابع لوزارة التجارة الخارجية والصناعة في جمهورية مصر العربية، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة صحة جمهورية مصر العربية ووزارة صحة جمهورية أذربيجان للتعاون في مجال الصحة والصيدلة، كما تم توقيع برتوكول الجلسة الثانية للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني والعلمي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أذربيجان.

21مارس 2007 تم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية أذربيجان، وفي7 مايو 2007 اتفاقية التعاون الرياضي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية أذربيجان.

- محضر لاتفاقية التعاون في مجال النقل الجوي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية أذربيجان .

- مذكرة تفاهم حول التعاون السياحي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية أذربيجان.

- اتفاقية التعاون بين وزارة العدل فى جمهورية مصر العربية ووزارة العدل فى جمهورية أذربيجان.

- اتفاقية التعاون بين وزارة الزراعة و إستصلاح الأراضي في جمهورية مصر العربية ووزارة زراعة جمهورية أذربيجان.

- اتفاقية التعاون بين وكالة أنباء الشرق الأوسط في جمهورية مصر العربية والوكالة التلغرافية AzerTag في جمهورية أذربيجان.

- الاتفاقية الثنائية حول تبادل التحويل النقدي الدولي بين الهيئة القومية للبريد في جمهورية مصر العربية والهيئة الدولية للبريد Azerpost في جمهورية أذربيجان.

- مذكرة تفاهم حول مكافحة الجرائم بين وزارة داخلية جمهورية مصر العربية ووزارة داخلية جمهورية أذربيجان.

- مذكرة تفاهم بين مكتبة الإسكندرية المصرية والمكتبة الوطنية الأذربيجانية" بأخوندوف".

- مذكرة تفاهم بين محافظة القليوبية في جمهورية مصر العربية ومحافظة أبشرون في جمهورية أذربيجان.

- محضر حول التعاون الفني بين وزارة بترول جمهورية مصر العربية و وزارة البيئة و الثروات الطبيعية في جمهورية أذربيجان.

- محضر إضافي لمذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الاتصال وتكنولوجيا المعلومات بين وزارة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية ووزارة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية أذربيجان.

- في 29 ديسمبر2007 إتفاقية التعاون في مجال الأمور الجمركية ومكافحة المخالفات الجمركية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية أذربيجان.

- مذكرة تفاهم بين التلفزيون والراديو المصري والجمعية المساهمة المغلقة للبرامج التلفزيونية والراديو في جمهورية أذربيجان.

- محضر حول التعاون بين المكتبة الوطنية ودار الأرشيف في جمهورية مصر العربية ومعهد المخطوطات التابع لأكاديمية العلوم الوطنية في جمهورية أذربيجان.

- محضر حول تأسيس مركز الأبحاث العلمية المصرية الأذربيجانية بين وزارة الزراعة و إستصلاح الأراضي في جمهورية مصر العربية ووزارة زراعة جمهورية أذربيجان.

- في 10 مارس 2009 مذكرة تفاهم حول الحرية الخامسة بين وزارة الطيران المدني في جمهورية مصر العربية وسلطة الطيران المدني في جمهورية أذربيجان.

- في نوفمبر 2016 مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية الأذربيجانية للنفط "سوكار" تشمل المذكرة التعاون والمشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات البترولية على المدى الطويل حيث تم الاتفاق على توريد سوكار كميات من الخام تصل إلى مليوني برميل زيت خام للتكرير بمعملى ميدور والنصر للبترول والتعاون فى مجال الغاز المسال والبنية التحتية فضلاً عن التعاون فى مجال البتروكيماويات وتطبيق نظام المبادلات بين الخام والمنتجات البترولية.