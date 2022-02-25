«أوقاف الإسكندرية» تفتتح 3 مساجد جديدة

افتتحت أوقاف الإسكندرية، بقيادة الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الجمعة، ثلاثة مساجد جديدة بالمحافظة، مسجد أولاد الشيخ القديم بإدارة وسط، وألقى خطبة الافتتاح به الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية بحضور النائب محمد جبريل محمد، والشيخ محمد ابو زيد مدير عام الإدارة.

وتم افتتاح مسجد مسك الختام بإدارة محرم بك وألقى خطبة الجمعة به الشيخ عبدالوهاب دويدار مدير عام الإدارة، ومسجد المصطفى المنياوي بإدارة العامرية أول، وألقى خطبة الجمعة به الشيخ عبدالرازق عبدالله مدير عام الادارة.

وقال الشيخ سلامة إن النهضة التي تشهدها مصر عموما والإسكندرية خصوصًا في إعمار المساجد هذه الأيام لهي أكبر دليل على النهضة التي تشهدها البلاد في هذه المرحلة، وفي نفس الوقت رد قوي على من يشككون في نهضة الدولة المصرية من أصحاب الأفكار المنحرفة والهدامة.

وأكد على أن الأوقاف شهدت نهضة معمارية وثقافية وفكرية كبيرة جدًا في عهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والذي لايألوا جهدا في خدمة الدين والوطن.

كما قام وكيل وزارة الأوقاف، بجولة مرورية موسعة يرافقه الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية بالمديرية، شملت إدارتي شرق ووسط لتفقد أحوال المساجد والوقوف على مدى استعدادها لاستقبال ضيوف الرحمن.

وأكد الشيخ سلامة أن الجولات المرورية لن تتوقف بل ستظل مستمرة لضبط سير العمل والوقوف بالمرصاد لكل مقصر او متخاذل واثابة المجتهدين.

