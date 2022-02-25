الجمعة 25 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«أوقاف الإسكندرية» تفتتح 3 مساجد جديدة

افتتاح ٣مساجد جديدة
افتتاح ٣مساجد جديدة بإدارات مختلفة

افتتحت أوقاف الإسكندرية، بقيادة الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الجمعة، ثلاثة مساجد جديدة بالمحافظة، مسجد أولاد الشيخ القديم بإدارة وسط، وألقى خطبة الافتتاح به الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف  بالإسكندرية بحضور النائب محمد جبريل محمد، والشيخ محمد ابو زيد مدير عام الإدارة.

IMG-20220225-WA0012

وتم افتتاح مسجد مسك الختام بإدارة محرم بك وألقى خطبة الجمعة به الشيخ عبدالوهاب دويدار مدير عام الإدارة، ومسجد المصطفى المنياوي بإدارة العامرية أول، وألقى خطبة الجمعة به الشيخ عبدالرازق عبدالله مدير عام الادارة.

IMG-20220225-WA0013

وقال الشيخ سلامة إن النهضة التي تشهدها مصر عموما والإسكندرية خصوصًا في إعمار المساجد هذه الأيام لهي أكبر دليل على النهضة التي تشهدها البلاد في هذه المرحلة، وفي نفس الوقت رد قوي على من يشككون في نهضة الدولة المصرية من أصحاب الأفكار المنحرفة والهدامة.

IMG-20220225-WA0014

وأكد على أن الأوقاف شهدت نهضة معمارية وثقافية وفكرية كبيرة جدًا في عهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والذي لايألوا جهدا في خدمة الدين والوطن.  

IMG-20220225-WA0015

كما قام وكيل وزارة الأوقاف، بجولة مرورية موسعة يرافقه الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية بالمديرية، شملت إدارتي شرق ووسط لتفقد أحوال المساجد والوقوف على مدى استعدادها لاستقبال ضيوف الرحمن.

IMG-20220225-WA0018

وأكد الشيخ سلامة أن الجولات المرورية لن تتوقف بل ستظل مستمرة لضبط سير العمل والوقوف بالمرصاد لكل مقصر او متخاذل واثابة المجتهدين.   
 

أوقاف الإسكندرية ثلاثة مساجد جديدة الشيخ سلامة عبدالرازق الأوقاف نهضة الدولة المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

سحب ممطرة ورياح مثيرة للأتربة.. تفاصيل حالة الطقس خلال 48 ساعة

السفارة المصرية فى كييف: فتح الحدود بين أوكرانيا ورومانيا لعبور المصريين العالقين

سفارة مصر فى كييف: نتفاوض على مسار آمن لخروج مواطنينا

روسيا vs أوكرانيا.. حرب التصريحات خلال الساعات الأخيرة

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج

«بوتين» يؤكد لنظيره الصيني استعداد روسيا للتفاوض مع أوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

ما أحلى شبابك يا بلادى

مؤمن المحمدي

إعجاز دمنهورى

حسين دعسة

شهوة الذئب الروسى تلوث قائمة الطعام الغربى

حاتم حافظ

«لماذا لا تزرع شجرة؟».. حين يحررك خاطفك وسجّانك

د. محمد عفيفي

جمال عبدالناصر: فلسفة الثورة «1-2»

فيصل شمس

اختلاف فخلاف فصراع.. ثم ماذا بعد؟

ماجد حبته

ما يعنينا فى الأزمة الأوكرانية

د. بهي الدين مرسي

هل نحن بمنأى عن مخاطر الإشعاع النووى المحتمل فى الحرب الوشيكة؟

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعرض إرسال مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا

كيف رأت وسائل الإعلام الإسرائيلية «عملية روسيا العسكرية»؟

قوات الاحتلال تقتحم مُخيم «الأمعرى» وتعتقل شابين فلسطينيين