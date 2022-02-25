الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تسرب غاز داخل شقة أمام سلسلة محلات تجارية شهيرة بالهرم

تسرب غاز
تسرب غاز

شهدت أحد الشقق السكنية الكائنة بمنطقة أبو الهول وتقع أمام سلسلة محلات تجارية شهيرة بدائرة قسم شرطة الأهرام، حادث تسرب من أسطوانة الغاز.

تلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بتسرب غاز داخل شقة سكنية بمنطقة أبو الهول أمام سلسلة محلات تجارية شهيرة بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين حدوث تسرب غاز من أسطوانة الغاز وتم إبلاغ طوارئ اسطوانات الغاز وتم الإصلاح والتعامل مع الأمر دون وقوع إصابات.

 

 

 

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