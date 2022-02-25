توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين مصر وكوريا في مجال السكك الحديدية

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل، نوه هيونج أوك، وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل بجمهورية كوريا الجنوبية والوفد المرافق له، لبحث تدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة وخاصة مجالات السكك الحديدية ومترو الإنفاق والنقل البحري، وحضر اللقاء سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة ورئيس هيئتي الإنفاق والسكك الحديدية المصرية وقيادات وزارة النقل.

وأشار وزير النقل المصري إلى التعاون المثمر بين الجانبين والتطلع لمزيد من التعاون المشترك في كافة مجالات النقل وخاصة في مجالات تحديث نظم الإشارات والوحدات المتحركة لمترو الإنفاق، وتدريب عناصر التشغيل في هيئة السكك الحديدية.

وأعرب وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل بجمهورية كوريا الجنوبية عن شكره العميق لوزير النقل المصري على حفاوة الاستقبال، مؤكدا سعادته بزيارة مصر بلد التاريخ والحضارة، ومشيدا بما يتحقق من نهضة وإنجازات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وبرؤية مصر 2030 والتي يتم من خلالها تنفيذ عدد كبير من المشروعات العملاقة التي تخدم المواطن المصري، مؤكدا على اهتمام الحكومة الكورية الجنوبية بزيادة حجم التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة في عدد من القطاعات ومنها قطاع النقل.

ثم استعرض الجانبان موقف المشروعات الجاري تنفيذها بين الجانبين مثل مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط نجع حمادي/ الأقصر بطول 118 كم، وكذلك آخر المستجدات الخاصة بالتعاون في تحديث نظم الإشارات بخط الأقصر / السد العالي بطول 224 كم وفي مجال مترو الأنفاق، كما تم بحث تفعيل الاتفاقية الإطارية التي توقيعها على هامش مؤتمر ومعرض TRANSMEA2021 لتوطين صناعة قطارات المترو من خلال تصنيع وتوريد 320 عربة للخطين الثانى والثالث لمترو الأنفاق مع تحالف شركات هيونداى روتم / الشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية (نيرك)، حيث تم الاتفاق على ضرورة سرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتفعيل الاتفاقية نظرا للأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة المصرية لتوطين مختلف صناعات النقل في مصر.

وفي ختام الاجتماع، وقع كل من وزير النقل المصري الفريق مهندس كامل الوزير، ووزير النقل الكوري الجنوبي نوه هيونج أوك، وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال السكك الحديدية، حيث صرح وزير النقل المصري أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحديد السبل والآليات للتعاون الشامل بين الجانبين في مجال السكك الحديدية، وكذلك التعاون بين الكيانات المختصة بالسكك الحديدية في القطاعين العام والخاص للبلدين وتبادل الزيارات بين المختصين والمتدربين، وعقد الحلقات الدراسية أو الندوات أو المؤتمرات تحت المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتنفيذ مشروعات خاصة، كما تشمل مذكرة التفاهم التعاون في مجال تطوير وتنمية مشروعات الوحدات المتحركة وأنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم وتجديدات السكك الحديدية والمترو لمدن القاهرة والإسكندرية وأي مناطق أخرى، وكذلك تحديث وتحسين تشغيل وإدارة نظم السكك الحديدية (مثل الوحدات المتحركة للسكك الحديدية، ونظام الإشارات والاتصالات، وتحديث منظومة النقل المتعدد الوسائط، وتنفيذ برامج تبادل الزيارات لبناء القدرات.