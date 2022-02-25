وزير ألماني سابق يحذر من تصاعد النزاع مع روسيا بمشاركة الناتو

حذر وزير الخارجية الألماني الأسبق، زيجمار جابريل من تصعيد الصراع مع روسيا بمشاركة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال جابريل في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني (زد دي إف) اليوم الجمعة: "هل نريد حقا الانغماس في حرب نووية مع روسيا؟ سيكون هذا هو النتيجة إذا تدخل الناتو، لا أعتقد أنه حتى أوكرانيا تريد ذلك"، موضحا أن مثل هذا الهجوم من شأنه أن "يحوّل أوروبا إلى ساحة معركة نووية".

وذكر جابريل أن روسيا ترى الآن فرصة كبيرة "لإعادة نفسها قوة أوروبية كبرى"، مضيفا أن روسيا دمرت أمل الغرب في تحقيق نتائج عبر المفاوضات.

وأوضح جابريل أن دول الناتو أمامها الآن خيارين فقط: "عقوبات وتسليم أسلحة لأوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها"، مشيرا إلى أنه على المدى الطويل سيكون من الصعب على روسيا "مواجهة العقوبات الغربية".

في الوقت نفسه، أكد جابريل ضرورة توسيع القدرات العسكرية للجيش الألماني، وقال: "يمكننا ويجب علينا أن نجعل الجيش الألماني أفضل ويجب أن نجعل الناتو أفضل"، مشيرا إلى أن هذا يجعل دول الناتو أكثر أمانا حتى لو لن يتم شن هجوم على روسيا في الوضع الحالي.

ويذكر أن، قالت تقارير إعلامية إن ألمانيا تعتزم إرسال قوات مشاة، وأنظمة دفاع جوي وسفن حربية إلى حلف شمال الأطلسي الناتو، وذلك لتعزيز دفاعاته تحسبا لمزيد من التصعيد في أوكرانيا.

وحسب ما نقلت "رويترز" عن مجلة دير شبيجل الألمانية، فإن برلين سترسل قواتا وأنظمة دفاع جوي وسفنا حربية إلى حلف شمال الأطلسي لتعزيز جناحها الشرقي بعد "غزو روسيا لأوكرانيا".

وعن تفاصيل تلك القوات التي تعتزم ألمانيا إرسالها إلى الناتو، تحدثت المجلة الألمانية عن سرية مشاة تضم حوالي 150 جنديًا وأكثر من 12 عربة مدرعة.