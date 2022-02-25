عدم تأثر حركة السفن والملاحة بموانئ البحر الأحمر بالرغم من سوء الأحوال الجوية

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 33437 طن بضائع عامة ومتنوعة و499 شاحنة و51 سيارة ملاكي، حيث شملت حركة الصادرات تداول 1571 طن بضائع عامة ومتنوعة 272 شاحنة و3 ملاكي.

كما شملت حركة الواردات تداول 31866 طن بضائع عامة ومتنوعة 227 شاحنة و48 ملاكي ومتواجد 10 سفن على أرصفة الموانئ.

استقبل ميناء سفاجا السفينة أمل بحمولة 69 شاحنة و3 ملاكي والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 89 شاحنة و42 ملاكي والسفينة SEA ANGEL قادمة من أستراليا بحمولة 31500 طن الومنيوم، وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 109 شاحنة و1 ملاكي والسفينة أمل بحمولة 94 شاحنة و2 ملاكي.

واستقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة عمان والسفينة سيناء، حيث تم استقبال 69 شاحنة بحمولة 116 طن بضائع عامة و250 طن ترانزيت إلى ليبيا و3 ملاكي وتصدير 69 شاحنة بحمولة 1571 طن بضائع عامة.

وكان قد شهدت موانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس، تداول 2000 طن بضائع عامة ومتنوعة و415 شاحنة و23 سيارة ملاكي.

وشملت حركة الصادرات تداول 1193 طن بضائع عامة ومتنوعة و201 شاحنة و12 ملاكي.

كما شملت حركة الواردات تداول 807 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و214 شاحنة و11 ملاكي ومتواجد 9 سفن على أرصفة الموانئ.

ووفقا لما جاء فى بيان موانئ البحر الأحمر، استقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 95 شاحنة و9 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 68 شاحنة، وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 72 شاحنة وسيارة واحدة ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 85 شاحنة و9 ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة آيلة والسفينة بريدج ومغادرة السفينة آيلة والسفينة سيناء، حيث تم استقبال 51 شاحنة بحمولة 807 أطنان بضائع عامة و2 ملاكي وتصدير 44 شاحنة بحمولة 1193 طن بضائع عامة و2 ملاكي.