الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية في قليوب

حريق شقة
حريق شقة

أمرت جهات التحقيق، اليوم الجمعة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة نشوب حريق بشقة سكنية بقرية قلما التابعة لمدينة قليوب لمعرفة أسباب نشوبه وحصر الخسائر والتلفيات.

البداية بلاغ إلى شرطة الحماية المدنية بالقليوبية بوقوع حريق في عقار سكني بشقة بالدور الثاني، واحتراقها بالكامل، في قرية قلما دون وقوع خسائر بشرية.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وتم السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

أسفر الحادث عن احتراق محتويات الشقة ولم تقع أي خسائر بشرية ورجحت المعاينة المبدئية أن سبب الحريق ماس كهربائي.

جهات التحقيق القليوبية نشوب حريق شقة سكنية قليوب

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وائل لطفي

النخبة والناس

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