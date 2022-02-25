الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فنزويلا تدين العقوبات الغربية ضد روسيا وتدعو للتسوية السلمية

أوكرانيا
أوكرانيا

دانت الخارجية الفنزويلية العقوبات الغربية ضد روسيا، ودعت للتسوية السلمية للنزاع في أوكرانيا.

 

وقالت الخارجية الفنزويلية في بيان لها،إن "فنزويلا تدعو لحل سلمي للنزاع، وتدين العقوبات غير الشرعية والهجمات الاقتصادية على الشعب الروسي، التي تؤثر على حقوق الإنسان".

 

وأعربت فنزويلا عن قلقها إزاء تطورات الأوضاع في أوكرانيا، وأضافت أنها "تأسف لانتهاك اتفاقيات مينسك من قبل الناتو بمبادرة من الولايات المتحدة".

 

وأضافت أن "نسف تلك الاتفاقيات يعتبر انتهاك للقانون الدولي، ويمثل خطرا كبيرا على روسيا ووحدة أراضيها وسيادتها، وأساء إلى العلاقات الطيبة بين الدول المجاورة".

 

ودعت فنزويلا جميع الأطراف إلى الحوار من أجل إيجاد حل دبلوماسي وتفادي التصعيد.

 

يذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي قد أعلنت عن فرض عقوبات على روسيا على خلفية التطورات الأخيرة حول أوكرانيا، وخاصة اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك عن أوكرانيا وإطلاقها عملية عسكرية هناك.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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