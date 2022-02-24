5 قواعد للإتيكيت يجب اتباعها عند زيارة الطبيب

يعتبر فن الإتيكيت من أكثر الفنون التي تضم قواعد اللياقة في التعاملات مع الآخرين ويمكن من خلاله التعامل بلطف وإقامة علاقات طيبة مع الآخرين، وتعتبر زيارة الطبيب من بين الأمور التي يجب معها التحلي بما يتعلق بحدود اللياقة والذوق، فقد يعتقد البعض أنها زيارة عادية لا تحكمها ضوابط ولكن علم الاتيكيت وضع ضوابط لهذه الزيارة نرصدها في السطور التالية بحسب ما ورد في موقع "bonobology".

احجز بميعاد مسبق:

يجب أخذ ميعاد مسبق قبل الذهاب إلى الطبيب على أن يكون ذلك قبل الزيارة على الأقل بيوم واحد، ولا يجب الذهاب في اليوم ذاته طالما أن الحالة ليست طارئة لأن هذا سوف يؤثر بشكل كبير على الآخرين الذين يرتبطون بمواعيد أخرى بالطبع.

لا تتحدث في الهاتف:

اجعل الهاتف الخاص بك على وضع الصامت كي لا تزعج المرضى الآخرين المتواجدين في العيادة وفي حال أردت القيام أو استقبال مكالمة يمكن أن تذهب إلى الخارج ولا تتحدث في مكان تواجد المرضى.

تحدث إلى الطبيب في كل ما تريد قوله:

إن كانت هذه هي المرة الأولى التي تزور فيها الطبيب فيجب أن تخبره بكل ما تشعر به ولا تخجل من ذلك، ومهما كانت المشكلة تبدو صغيرة بالنسبة لك فيجب أن تخبره بها أيضًا لكي تتأكد أن هذا هو الطبيب المناسب الذي يمكن أن تكمل معه رحلة العلاج.

صارح الطبيب:

لا ينبغي أن تخفي على الطبيب أن كنت تتناول الدواء أم لا لأن هذا سوف ينتج عنه قرارات أخرى قد تؤثر على صحتك بالسلب إن كنت تتحدث إليه بغير الحقيقة.

لا تتحدث إلى المرضى الآخرين:

حاول أن تلتزم بقدر كبير من الهدوء داخل العيادة ولا تتحدث إلى الآخرين وإن كانت ساعات الانتظار طويلة يمكن التجاوز عنها من خلال قراءة الكتب والمجلات لكي لا تشعر بمرور الوقت وحتى يأتي دورك.