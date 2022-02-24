الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«شيرين عبدالوهاب» ترد على انتقادات زيادة الوزن بمقطع فيديو

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تعرضت النجمة شيرين عبد الوهاب، خلال الأيام القليلة الماضية لحملة انتقادات واسعة بعد إطلالتها الأخيرة.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهور “شيرين” بوزن زائد على غير طبيعتها،  في أحدث صورة لها من داخل الاستوديو اثناء العمل على أغنيات ألبومها الغنائي الجديد.

وردت شيرين عبد الوهاب على تلك الانتقادات بطريقة غير مباشرة حيث نشرت مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات “تويتر” من إطلالتها أثناء تواجدها في دبي بالإمارات العربية المتحدة وظهرت في الفيديو بشكل أنيق ومختلف ولم يظهر عليها أي علامات تدل على زيادة الوزن.

وتصدرت النجمة شيرين عبد الوهاب الأياما الماضية تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحرك البحث العالمي “جوجل” بعد مشاركتها في افتتاح برنامج “الدوم” المذاع على قناة “ON” الفضائية وقدمت خلال الحلقة باقة من أجمل أغنياتها وظهرت بإطلالة مبهرة.

ويشارك فى عضوية لجنة التحكيم المخرج المسرحي الكبير خالد جلال وميرفت أبو عوف، كما تتراوح أعمار المشتركين بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل من كل محافظات مصر، حيث تم إجراء الاختيارات من بين 15 ألف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، كما يشترط على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة.

"الدوم" هو أول برنامج لاكتشاف المواهب يجمع بين التمثيل والغناء وتقديم البرامج في الشرق الأوسط في موسمه الأول والذي سيعرض حصريا على شاشة قناة On.

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