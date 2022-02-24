الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد رياض ناصحًا نجله: «اهتم باختياراتك.. التمثيل ليس بالمهنة السهلة»

محمد رياض
محمد رياض

قال الفنان محمد رياض إنه كان يرفض دخول ابنه عمر لمجال الفن نظرًا لصعوبته، مشيرًا إلى أن أي أب لا يتمنى لأبنائه المرور بالصعوبات التي مر بها.

وأكد “رياض” في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن “عمر” فاجأه بالالتحاق بعدد من ورش التمثيل، بالاضافة إلى التحاقه بمركز الابداع تحت قيادة المخرج المسرحي خالد جلال.

وتابع: مردفًا: “في الحقيقة عمر فاجأني باهتمامه بالمشاركة في ورش التمثيل، هو طالب كلية إعلام، والتحق بمركز الإبداع مع المخرج خالد جلال، وفوجئت به هو وزملائه يخرجون افلام ويصوروها ويكتبونها بأنفسهم، ولكني أؤمن بأن الجيل الجديد متطور وفكره مختلف كليًا عن جيلنا، وأتمنى لهم كل النجاح”.

ووجه محمد رياض نصيحة لنجله، قائلًا: “اهتم باختياراتك، وكن مؤمنًا بالمهنة التي قررت الانتماء إليها، التمثيل ليس بالمهنة السهلة و يحتاج إلى شغل واجتهاد كبير”.

وأشار إلى أنه كان يرفض دخول ابنه لمجال الفن قائلًا: "بصراحة أنا بالبداية كنت أرفض تمامًا دخول "عمر" مجال التمثيل خاصة وأنني على علم كبير بأن هذه المهنة صعبة فطبيعي لا أريد أن يخوض ابني نفس التجربة والمعاناة والإجهاد والتوتر الذي يسيطر على حياتنا دائمًا، ولكن من الواضح أن البيئة الفنية التي تربى فيها أثرت عليه وجعلته يختار هذا الطريق بكل صعوباته، وأتمنى له التوفيق النجاح بالطبع، وأن يكون حظه أفضل مني".

آخر أعمال محمد رياض

وشارك محمد رياض الفنية مؤخرًا في مسلسل "الحلم" من تأليف محمد رجاء، وإخراج حسنى صالح، ويشارك في بطولته صابرين، أحمد عبد العزيز، صلاح عبد الله، أنوشكا، رانيا فريد شوقي، كمال أبو رية، مى كساب، نهال عنبر، سميرة عبد العزيز، مدحت تيخة، عمر زهران، محمود الجابرى، طاهر أبو ليلة، عبد الخالق أحمد، شريف خير الله، ياسمين على، كيرا الصباح وعدد آخر من الفنانين الشباب.

مركز الإبداع المخرج المخرج خالد جلال محمد رياض تمثيل صعوبات

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