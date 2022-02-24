الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رفض استشكال 6 فتيات تشاجرن مع بعضهن بالمحكمة في قنا

محكمة
محكمة

رفضت محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة قنا الابتدائية الاستشكال الذى تقدمن به الفتيات الستة اللاتى تشاجرن مع بعضهن ومزقن شعورهن أسفل منصة المحكمة وأثناء تواجد هيئة المحكمة فى المداولة.

صدر الحكم المستشار إيهاب أبو سالم رئيس محكمة قنا الابتدائية وبحضور المستشارين محمود حجازى وأحمد عز الرئيسين بالمحكمة ومحمود عبد اللطيف رئيس النيابة بنيابة قسم قنا وسكرتارية دياب علي إبراهيم وحسن إبراهيم مدير التنفيذ بنيابة قنا الكلية.

كانت قاعة محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة قنا الابتدائية شهدت حدثا مؤسفا باستغلال ستة فتيات وسيدات دخول هيئة المحكمة غرفة المداولة عقب الحكم عليهن بالبراءة، وأثناء قيامهن باستلام  بطاقتهن الشخصية لإخلاء سبيلهن تشاجرن مع بعضهن وتبادلا ضرب بعضهن بعضا بالأحذية، وتحت الإشراف الميدانى للواء ياسر ذاد مساعد مدير أمن قنا ومدير إدارة الترحيلات وتأمين المحاكم تم القبض عليهن وعلى الفور خرجت هيئة المحكمة من غرفة المداولة وعقدت جلسة فورية وبعد سماع مرافعة محمود عبد اللطيف رئيس النيابة بنيابة قسم قنا مطالبا بتوقيع أقصى العقوبة جزاء لهن لإخلالهن بالجلسات ورفض المحامين الدفاع عنهن.

وقررت المحكمة وقتها بحبسهن سنة مع الشغل والنفاذ.

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وائل لطفي

النخبة والناس

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