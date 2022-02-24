أبواليزيد: حققنا 87% اكتفاء ذاتيا من السكر.. والاستيراد تراجع لــ300 ألف طن

بدأت شركة "الدلتا للسكر" التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، موسم توريد بنجر السكر والذي يستمر حتى منتصف يوليو المقبل.

وقال رئيس الشركة الدكتور أحمد أبواليزيد، إن مصر خلال الفترة الأخيرة استطاعت تحقيق اكتفاءا ذاتيا من السكر يصل إلى نحو 87% من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة.

وأضاف أن حجم الاستهلاك المحلي من السكر يصل إلى ما يقرب من 3.3 مليون طن سنويا، لافتا إلى تراجع معدلات استيراد السكر من مليون طن إلى ما لايتجاوز 300 ألف طن في صورة سكر خام يتم استيراده من البرازيل ويقام عليه عمليات تكرير.

وأشار إلى أنه خلال الخمس سنوات الأخيرة تم زيادة مساحة الأراضي المنزرعة من البنجر من 350 ألف فدان لتبلغ مايزيد حاليا عن 600 ألف فدان بنجر بجودة عالية منها40 ألف فدان في مشروع "مستقبل مصر" لافتا إلى أنه يتم إنتاج 1.8 مليون طن سكر من بنجرالسكر، بالإضافة إلى 900 ألف طن سكر من قصب السكر الذي تنتجه شركة السكر للصناعات التكاملية، بالإضافة إلى ما يعادل 250 ألف طن من المحليات التى تستخلص من مشتقات منتجات الذرة ومن الجلوكوز والهاي فركتوزي والتى تدخل في صناعة العصائر والحلويات.

وأضاف، أن صناعة السكر شهدت نقلة نوعية كبيرة، حيث تعمل 8 مصانع في مجال صناعة السكر من البنجر تضم الدلتا للسكر-النوبارية-الشرقية للسكر-الفيوم للسكر-صافولا-الدقهلية للسكر-النيل للسكر-بالإضافة الى شركة القناة للسكر المخطط لها التشغيل التجريبي لها خلال العام الحالي أو المقبل.

وتوقع أبو اليزيد مع زيادة المساحات المنزرعة من البنجر في مشروع "مستقبل مصر" وزيادة حجم الاستثمارات في هذه الصناعة الهامة، أن تحقق مصر اكتفاءا ذاتيا خلال 3 سنوات من تلك السلعة الاستراتيجية التى تهم كل مواطن.

وأشار إلى أن "الدلتا السكر" قامت بعمليات تطوير وتأهيل وزيادة للسعات الاستيعابية لها حيث لتزيد من 14 طن بنجر يوميا إلى 21 طن بنجر لتنتج نحو 3200 طن سكر يوميا.

وأضاف أن الشركة تتعاقد سنويا مع نحو 70 ألف مزارع لتوريد البنجر يتم سداد مستحقاتهم والتى تصل الى 2.7 مليار جنيه بعد أسبوع من عمليات التوريد،ونوه أبو اليزيد بأنه يتم زراعة بنجر السكر بنظام الزراعة التعاقدية ،والحد الأدنى لعلاوة توريد طن البنجر هي 75 جنيها خلال الموسم الحالي،كمايتم توفير تقاوى بنجر السكر للمزارعين بدعم يصل إلى 85%، بالإضافة إلى نقل المحصول من أراضي المزارعين مجانا وفق خطة وجدول لتنظيم عمليات الاستلام ،بجانب تقديم دعم مبيدات مقاومة دودة ورق القطن و خنفساء البنجر.

وأشار إلى أنه يتم تقديم حوافز لتشجيع المزارعين على الاهتمام برفع الإنتاجية والجودة،حيث يتم إعطاء حافز 30 جنيه على كل طن على درجة حلاوة (زادت نسبة السكر عن 16%)، وهي أقل نسبة حلاوة يتم احتسابها للمزارع بالإضافة إلى "علاوة التبكير" التى تعطى على السكر المورد مبكرا يبدأ من 140 جنيه للطن ،تقل تدريجيا حتى 30 جنيه،كما تسمح الشركة بقبول محصول البنجر من المزارعين بنسبة شوائب تصل حتى 8%،وفي نفس الوقت يتم إعطاء حافز نظافة وجودة يتراوح من 25 الى 30 جنيه للطن.

وأضاف: “إذا كانت أرض المزارع تتيح إمكانية التجهيز بنظام الميكنة الزراعية والزراعة والتسوية بالجرارات والآلات فإن الشركة تقوم بتحمل تكاليف خدمة الميكنة مجانا،كما يتم إعطاء مصاريف خدمة ما يوازي 300 جنيه للفدان”.

وفيما يتعلق بعمليات التصدير، أوضح أبواليزيد أنه بعد الوصول إلى عملية الاكتفاء الذاتي سيتم البدء في تصدير الفائض إلى الدول منوها بأنه حاليا يتم تصدير مخلفات المحاصيل الزراعية التي تدخل في العديد من الصناعات بعد إعادة تدويرها واستغلال القيمة المضافة لها مثل"تفل البنجر"،و"مولاس البنجر" والذى يتم تصديره إلى بعض دول الاتحاد الأوروبي مقابل استيراد التقاوي.

وأكد أبواليزيد أن أسعار السكر في مصر تعد من أرخص الأسعار مقارنة بالأسعار العالمية نتيجة لاهتمام الدولة بهذه السلعة الاستراتيجية الهامة منوها بأن سعر كيلو السكر التمويني يباع بنحو 10.5 جنيه ترتفع الى ما يتراوح من 11 إلى 12 جنيها في السكر الحر.