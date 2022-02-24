الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البورصة تخسر 24.4 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع

البورصة
البورصة

واصلت مؤشرات البورصة تراجعاتها في ختام تعاملات اليوم الخميس- آخر تعاملات الأسبوع، على إثر عمليات بيع هيستيرية من المستثمرين المصريين والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية، تلك التي قابلتها عمليات شراء موسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية.

ويأتي ذلك على خلفية التراجعات التي أصابت جميع أسواق الأسهم العالمية؛ نتيجة للعملية العسكرية التي أعلنت روسيا عن تنفيذها في أوكرانيا، ما أدى إلى تراجع كافة البورصات.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 24.4 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 689.2 مليار جنيه.

ولجأت إدارة البورصة إلى إيقاف التعامل على أسهم 73 شركة؛ لتجاوزها نسب الهبوط المحددة، بعد التراجع بنسبة منها فاقت الـ17%، وهو الهبوط الأكبر منذ بداية العام الجاري.

وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 3.63، بما يعادل 410.2 نقطة خسارة، ليغلق الأسبوع عند مستوى 10890.88 نقطة، وهو الأدنى منذ بداية العام، كما هبط المؤشر الثانوي "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 9%، بما يعادل 175.8 نقطة خسارة، لينهى تعاملاته عند مستوى 1774.6  نقطة.

وامتدت التراجعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" الذى انخفض بنسبة بلغت 7.28%، بما يعادل 213.6 نقطة خسارة، لينهى تعاملاته عند مستوى 2721 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 1.12 مليار جنيه على الأسهم، وذلك بتداول حوالي 522.9 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 49.4 ألف صفقة بيع وشراء.

 

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