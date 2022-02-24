الخميس 24 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رابط تقديم وظائف الأوقاف 2022.. وآخر موعد للتسجيل

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

رابط تقديم وظائف الأوقاف من الكلمات البحثية التي تحظى على نصيب كبير من عمليات البحث عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ تفعيل موقع تلقي طلبات التوظيف.

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات تسجيل طلبات التوظيف والوظائف المعلن عنها وعدد المطلوبين للتعيين وآخر موعد للتسجيل في وظائف وزارة الأوقاف.

رابط تقديم وظائف الأوقاف 2022

تستقبل حاليا وزارة الأوقاف طلبات التوظيف من قبل راغبي العمل من خريجي جامعة الأزهر الشريف عبر موقع بوابة الحكومة المصرية من خلال بوابة الحكومة المصرية وذلك باتباع الخطوات التالية :-

  • تسجيل الدخول عبر بوابة الحكومة المصرية من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة وظائف وزارة الأوقاف.
  • كتابة بيانات الراغبين في شغل الوظائف الشاغرة.
  • تحديد الوظيفة الراغب في شغلها المتقدم.
  • تحميل كافة الأوراق المطلوبة للتقديم في الوظائف الشاغرة.
  • تدوين رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني للتواصل.
  • الضغط على زر الحفظ.

يتم تحديد مواعيد لإجراء الاختبارات الشفهية والتحريرية لمن تنطبق عليهم الشروط للتفضيل بينهم.

txt

«الناتو»: سنواصل تقديم الدعم لأوكرانيا بقوة

txt

التضامن فى 24 ساعة: وظائف شاغرة و5.7 مليون جنيه قروض للمتعافين من الإدمان

txt

شروط وظائف عمال مساجد 2022 بوزارة الأوقاف بالتفصيل

txt

وظائف قيادية شاغرة بـ«القوى العاملة».. والتقديم في هذا الموعد

الوظائف المعلن عنها وعدد المطلوبين للتعيين في وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن حاجتها لشغل 2000 وظيفة شاغرة منهم 1000 عامل و 1000 مدرس وخطيب وإمام مسجد وذلك من جميع محافظات الجمهورية وذلك لسد العجز في المساجد في حركة التوسع في البناء في الفترة الماضية.

ويمكن تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وصحيفة الحالة الجنائية موجهة لوزارة الأوقاف وصورة المؤهل الدراسي وصورة من الموقف العسكري وذلك حيث تخضع كافة الأوراق السابقة للفحص واستبعاد غير المستوفين الشروط أو المقدمين أوراق ناقصة لمطلوبة.

ويتم شغل الوظائف بنظام التعاقد حيث يخضع جميع المتقدمين من مستوفي الشروط إلى اختبارات لمعرفة العناصر الأفضل  لتحقيق خطة تغيير الخطاب الديني.

اقرأ أيضا 

رابط استمارة تشغيل وزارة الأوقاف

 

آخر موعد للتسجيل في وظائف وزارة الأوقاف

يمكن استخدام رابط تقديم وظائف الأوقاف خلال الفترة من 15 فبراير الجاري وحتى 3 مارس المقبل وعلى المتقدمين الاحتفاظ برقم تسجيل الطلب للاستعلام عنه ومتابعة الإجراءات التي تمت بشأنه حيث تجرى اختبارات شفوية وتحريرية للمتقدمين في كافة فروع الشريعة والفقه لاختيار أفضل العناصر المتقدمة.

رابط تقديم وظائف الأوقاف تقديم وظائف الأوقاف وظائف الأوقاف الأوقاف بوابة الحكومة المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

حقيقة رفع الغياب عن طلاب المدارس خلال الفصل الدراسى الثانى

مصر: نتابع تطورات الأوضاع فى أوكرانيا.. ونؤكد أهمية الحلول الدبلوماسية

«بايدن» يدعو مجلس الأمن القومى لعقد اجتماع عاجل

طرق التواصل مع السفارة المصرية فى أوكرانيا

رسالة لفنادق شرم الشيخ بشأن السياح الأوكران (مستند)

وزير التعليم العالى: أحوال الطلاب المصريين فى أوكرانيا مطمئنة ومستقرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. بهي الدين مرسي

هل نحن بمنأى عن مخاطر الإشعاع النووي المحتمل في الحرب الوشيكة؟

حسين دعسة

هل تدفع أمريكا ثمن الدفاع عن الحلفاء والديمقراطية فى الخارج؟

عبد الرحيم طايع

وسط البلد.. القاهرة العظيمة المظلومة!

مدحت بشاى

مصر.. واستعادة الهوية

القس ثروت ثابت

الطَّريق إلى العظمة الحقيقيَّة

د هند جاد

هى من تسكن أنت إليها

محمد العسيري

فخ الجميلات وفوضى العلاج الروحانى

د. بهي الدين مرسي

حسابات المخاطر وإدارة الأزمات فى قاموس الثقافة المصرية

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا فى رسالة لإسرائيل: مرتفعات الجولان جزء لا يتجزأ من سوريا

الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلى فى محيط دمشق وريفها

«إرسال مساعدات إنسانية».. إسرائيل تعلن موقفها من «أزمة أوكرانيا»