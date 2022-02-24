رابط تقديم وظائف الأوقاف 2022.. وآخر موعد للتسجيل

رابط تقديم وظائف الأوقاف من الكلمات البحثية التي تحظى على نصيب كبير من عمليات البحث عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ تفعيل موقع تلقي طلبات التوظيف.

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات تسجيل طلبات التوظيف والوظائف المعلن عنها وعدد المطلوبين للتعيين وآخر موعد للتسجيل في وظائف وزارة الأوقاف.

رابط تقديم وظائف الأوقاف 2022

تستقبل حاليا وزارة الأوقاف طلبات التوظيف من قبل راغبي العمل من خريجي جامعة الأزهر الشريف عبر موقع بوابة الحكومة المصرية من خلال بوابة الحكومة المصرية وذلك باتباع الخطوات التالية :-

تسجيل الدخول عبر بوابة الحكومة المصرية من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة وظائف وزارة الأوقاف.

كتابة بيانات الراغبين في شغل الوظائف الشاغرة.

تحديد الوظيفة الراغب في شغلها المتقدم.

تحميل كافة الأوراق المطلوبة للتقديم في الوظائف الشاغرة.

تدوين رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني للتواصل.

الضغط على زر الحفظ.

يتم تحديد مواعيد لإجراء الاختبارات الشفهية والتحريرية لمن تنطبق عليهم الشروط للتفضيل بينهم.

الوظائف المعلن عنها وعدد المطلوبين للتعيين في وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن حاجتها لشغل 2000 وظيفة شاغرة منهم 1000 عامل و 1000 مدرس وخطيب وإمام مسجد وذلك من جميع محافظات الجمهورية وذلك لسد العجز في المساجد في حركة التوسع في البناء في الفترة الماضية.

ويمكن تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وصحيفة الحالة الجنائية موجهة لوزارة الأوقاف وصورة المؤهل الدراسي وصورة من الموقف العسكري وذلك حيث تخضع كافة الأوراق السابقة للفحص واستبعاد غير المستوفين الشروط أو المقدمين أوراق ناقصة لمطلوبة.

ويتم شغل الوظائف بنظام التعاقد حيث يخضع جميع المتقدمين من مستوفي الشروط إلى اختبارات لمعرفة العناصر الأفضل لتحقيق خطة تغيير الخطاب الديني.

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آخر موعد للتسجيل في وظائف وزارة الأوقاف

يمكن استخدام رابط تقديم وظائف الأوقاف خلال الفترة من 15 فبراير الجاري وحتى 3 مارس المقبل وعلى المتقدمين الاحتفاظ برقم تسجيل الطلب للاستعلام عنه ومتابعة الإجراءات التي تمت بشأنه حيث تجرى اختبارات شفوية وتحريرية للمتقدمين في كافة فروع الشريعة والفقه لاختيار أفضل العناصر المتقدمة.