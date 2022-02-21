الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

شروط وظائف عمال مساجد 2022 بوزارة الأوقاف بالتفصيل

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

تعد وزارة الأوقاف.. وظائف عمال مساجد 2022، من الأمور التي تشغل بال شريحة كبيرة من المواطنين حيث يرغب خريجى الكليات الشرعية بالأزهر الشريف في معرفة مواعيد وشروط المسابقة، بعد أن أعلنت عنها الوزارة خلال الأيام الماضية،  حيث حددت الأعداد التي تحتاج إليها حيث وصل إلى 3 آلاف إمام، و3 الآف عامل بجميع المساجد في جميع أنحاء محافظات مصر.

“الدستور” تستعرض خلال السطور القادمة تفاصيل وزارة الأوقاف لعمال المساجد والمؤذنين.

 

وزارة الأوقاف.. وظائف عمال مساجد 2022

 

ولمن يريد التقديم في المسابقة، عليه معرفة الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على الوظيفة، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، وهو موقع أوقاف أونلاين المنصة الإلكترونية الخاصة بالوزارة : https://ar.awkafonline.com/

 

شروط وظائف وزارة الأوقاف 2022

 

وضعت  وزارة الأوقاف عدد من الشروط التي ينبغى توافرها فى المتقدمين للحصول على الوظائف التي أعلنت عنها خلال الفترة القليلة الماضية، والتي ما زال البحث عنها جاريًا من جانب المواطنين المهتمين بالعمل في المجال الدعوي من خريجي كليات الأزهر، والتى جاءت كالتالي: 

• يتوفر في المتقدم للوظيفة حاصل علي مؤهل دراسي عالي مناسب للوظيفة التي يقدم لها .

•        أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا علي تقدير عام عالي.

•        ينبغى أن يلتزم بقوانين العمل والسلوك الحسن.

•        ضرورة  أن يكون المتقدم للوظيفة سليم صحياً.

•        يشترط أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو حصوله على شهادة الإعفاء.

•        إلا يقل عمر المتقدم للحصول على الوظيفة عن 30سنة، وألا يزيد عمره عن 40سنة.

•        ضرورة اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة والمقابلة النهائية.

•        يشترط ألا يكون قد ارتكاب أية مخالفات لتعليمات الوزارة من قبل خلال مدة العمل.

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الأوراق المطلوبة لوظائف وزارة الأوقاف 2022 

 

وبعد استعراض المعلومات الكافية حول مسابقة وظائف عمال مساجد 2022، الخاصة بوزارة الأوقاف، فقد وضعت الأوقاف عددا من الأوراق المطلوبة للتقديم فى المسابقة، وهى:

•        صورة من شهادة الميلاد بالكمبيوتر، كما يمكنك التقديم علي وظائف هيئة البريد المصرى .

•        صورة من بطاقة الرقم القومي.

•        صورة من شهادة الجيش او موقفك من التجنيد.

•        صورة من شهادة المؤهل الدراسي.

•        صورة من رخصة القيادة المهنية.

 

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رابط تقديم مسابقة وزارة الأوقاف للعمال والمؤذنين 2022 والشروط المطلوبة

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وائل لطفي

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