الأحد 13 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رابط تقديم مسابقة وزارة الأوقاف للعمال والمؤذنين 2022 والشروط المطلوبة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

يبحث الكثير من المواطنين عن رابط تقديم مسابقة وزارة الأوقاف للعمال والمؤذنين 2022، بعد أن أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن احتياجها لبعض الوظائف الخالية للتعيين بمجالات مختلفة تناسب الجميع سواء مؤهلات متوسطة أو عليا، حيث بلغ عددهم 3 آلاف إمام، و3 الآف عامل بجميع المساجد في جميع أنحاء محافظات مصر، حيث حددت الوزارة الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على الوظيفة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

رابط تقديم مسابقة وزارة الأوقاف للعمال والمؤذنين 2022

 

ولمن يريد التقدم للحصول على وظيفة وزارة الأوقاف يمكنه الدخول عبر الرابط التالي، وهو موقع أوقاف أونلاين المنصة الإلكترونية الخاصة بالوزارة من هنا.

 

الوظائف الشاغرة بمسابقة وزارة الأوقاف 

أعلنت الأوقاف عن احتاجها لعدد من الوظائف الخالية والتى تتضمن الآتي:

  • مطلوب عدد 50 مهندسا معماريا.
  • عدد 50 مهندسا مدنيا.
  • عدد 50 مهندس ميكانيكا.
  • عدد 100 مهندس اتصالات.
  • عدد 100 أخصائي نظم معلومات.
  • عدد 15 مهندس كهرباء.
  • عدد 5 فنيين كهرباء.
  • عدد 5 فنيين ميكانيكا.
  • عدد 200 حاصلي علي بكالوريوس تجارة.
  • عدد 50 سائقا.

الشروط الواجب توافرها بوظائف وزارة الأوقاف

 

حددت وزارة الأوقاف عدد من الشروط التي ينبغى توافرها فى المتقدمين للحصول على الوظائف التي أعلنت عنها والتى جاءت كالتالي: 

  • أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل علي مؤهل دراسي عالي مناسب للوظيفة التي يقدم لها .
  • أن يكون حاصل علي تقدير عام عالي.
  • لابد أن يلتزم بقوانين العمل والسلوك الحسن.
  • ينبغى أن يكون سليم صحياً.
  • أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو حصوله على شهادة الإعفاء.
  • إلا يقل عمر المتقدم عن 30سنة، وألا يزيد عمره عن 40سنة.
  • اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة والمقابلة النهائية.
  • عدم ارتكابه أية مخالفات لتعليمات الوزارة من قبل خلال مدة العمل.
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مواعيد التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 وشروط التسجيل

الأوراق المطلوبة لوظائف وزارة الأوقاف 

 

وبعد معرفة رابط تقديم مسابقة وزارة الأوقاف للعمال والمؤذنين 2022، وضعت الأوقاف عددا من الأوراق المطلوبة للتقديم فى المسابقة، وهى:

  • صورة من شهادة الميلاد بالكمبيوتر، كما يمكنك التقديم علي وظائف هيئة البريد المصرى .
  • صورة من بطاقة الرقم القومي.
  • صورة من شهادة الجيش او موقفك من التجنيد.
  • صورة من شهادة المؤهل الدراسي.
  • صورة من رخصة القيادة المهنية.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

النصب باسم دين الله

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